सपाट खुला भारतीय शेयर बाजार, आईटी और फार्मा शेयरों में तेजी

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई।

सेंसेक्स 0.15 प्रतिशत बढ़कर 80,657 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 21 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,638 अंक पर पहुंच गया।

व्यापक बाजार सूचकांकों में बीएसई स्मॉलकैप में 0.12 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल में 1.05 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में क्रमशः 0.76 प्रतिशत और 0.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य अधिकांश सूचकांक मिले-जुले रहे।

निफ्टी में, इंफोसिस 1.29 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, जिसके बाद एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स का स्थान रहा। टॉप लूजर्स में टाटा स्टील में 1.22 प्रतिशत की गिरावट आई, उसके बाद ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को का स्थान रहा।

विश्लेषकों का कहना है कि बाजार डोनाल्ड ट्रंप-व्लादिमीर पुतिन समिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संदेश से संकेत पाने के लिए वेट-एंड-वॉच मोड में रहेगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से, बाजार में ओवरसोल्ड है और शॉर्ट-पोजिशन ज्यादा हैं। कोई भी सकारात्मक खबर जो शॉर्ट कवरिंग को बढ़ावा देती है, तेजी का कारण बन सकती है।

चॉइस ब्रोकिंग के हार्दिक मटालिया ने कहा, "नीचे की ओर, निफ्टी के लिए तत्काल समर्थन 24,500 पर है, उसके बाद 24,400-24,300 का क्षेत्र है। जब तक सूचकांक इन समर्थन स्तरों से ऊपर बना रहता है, तब तक बिकवाली का दबाव जारी रहने की संभावना नहीं है। ऊपर की ओर, 24,700 तत्काल प्रतिरोध का काम करेगा।"

खाद्य कीमतों में गिरावट के बीच, इस वर्ष जुलाई में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दर घटकर 1.55 प्रतिशत हो गई। यह जून 2017 के बाद से खुदरा मुद्रास्फीति का सालाना आधार पर सबसे निचला स्तर है।

ट्रंप के व्यापार रुख और वैश्विक जोखिमों को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद, टैरिफ अपडेट के आधार पर मामूली गिरावट के साथ भारत की विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता वित्त वर्ष 26 के लिए अनुकूल बनी हुई है।

एशिया-प्रशांत बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि निवेशक अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स 1.04 प्रतिशत, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.32 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 0.14 प्रतिशत बढ़ा।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई कल नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 1.36 प्रतिशत गिर गया।

शंघाई कंपोजिट 0.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि शेन्जेन कंपोजिट 0.15 प्रतिशत गिरा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.09 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.28 प्रतिशत गिर गया।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 3,644.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 5,623.79 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/