स्पेसएक्स के स्टारशिप की 10वीं परीक्षण उड़ान स्थगित, एलन मस्क ने बताई अगली तारीख

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने सोमवार को ग्राउंड सिस्टम की समस्या के कारण अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप की 10वीं परीक्षण उड़ान स्थगित कर दी। एलन मस्क ने खुद इसकी वजह बताई है।

एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए वजह बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अगली उड़ान कब भरी जाएगी। टेस्ला के सीईओ ने बताया, "जमीनी स्तर पर ऑक्सीजन रिसाव को ठीक करने की जरूरत है। कल एक और प्रक्षेपण करेंगे।"

स्पेसएक्स ने रविवार रात, प्रक्षेपण से कुछ मिनट पहले, जमीनी प्रणालियों में तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए, अपने स्टारशिप रॉकेट की निर्धारित परीक्षण उड़ान रद्द कर दी।

बता दें, स्टारशिप 10 का प्रक्षेपण रविवार को शाम 7:30 बजे (ईडीटी) पर दक्षिण टेक्सास स्थित कंपनी के स्टारबेस स्थल से निर्धारित था। हालांकि, प्रक्षेपण समय से केवल 17 मिनट पहले, कंपनी ने इसे रद्द कर दिया।

स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ग्राउंड सिस्टम में खराबी के कारण इसकी उड़ान टाल दी गई है। हालांकि बाद में ऑक्सीजन रिसाव की बात मस्क ने बताकर खराबी की वजह बता दी।

उड़ान का टलना मस्क के लिए एक और झटका है; स्टारशिप को हाल के महीनों में बार-बार विफलताओं का सामना करना पड़ा है। अब तक, स्टारशिप ने नौ परीक्षण मिशन पूरे किए हैं, लेकिन पिछले तीन, जो इस साल जनवरी, मार्च और मई में प्रक्षेपित हुए थे, में गंभीर समस्याएं आई थीं।

फ्लाइट 7 और फ्लाइट 8, शिप प्रक्षेपण के 10 मिनट से भी कम समय में फट गए, जबकि फ्लाइट 9 पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते ही नष्ट हो गया था।

स्पेस ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि फ्लाइट 10 की योजना पिछली कमियों की जांच और बदलाव करने के बाद बनाई गई थी।

यह दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप मानी जाती है।

इसे 25 अगस्त को बोका चिका से सुबह 5 बजे लॉन्च किया जाना था। अब भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 5 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा।

पहले ये 29 जून को उड़ान भरने वाला था, लेकिन स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान हुए ब्लास्ट से इसमें बदलाव किया गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट के ऊपरी हिस्से में अचानक धमाका शुरू हुआ, जिसके बाद पूरा रॉकेट आग के गोले में तब्दील हो गया था।

