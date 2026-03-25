सैमसंग ने क्विक शेयर और एप्पल के एयरड्रॉप के बीच कंपैटिबिलिटी सपोर्ट शुरू किया

सोल, 23 मार्च (आईएएनएस)। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को कहा कि उसने एंड्रॉइड फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्विक शेयर और एप्पल के एयरड्रॉप के बीच कंपैटिबिलिटी सपोर्ट शुरू कर दिया है, जिससे गैलेक्सी एस26 स्मार्टफोन उपयोगकर्ता विभिन्न उपकरणों के बीच फोटो का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक, दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज कंपनी ने बताया है कि गैलेक्सी एस26 सीरीज के यूजर्स के लिए सोमवार से उपलब्ध इस अपडेट के साथ उपयोगकर्ता आईओएस संचालित आईफोन के साथ फाइलें साझा कर सकेंगे।

क्विक शेयर और एयरड्रॉप दोनों ही ब्लूटूथ तकनीक पर आधारित हैं, जो आस-पास के उपकरणों की पहचान करके फोटो, वीडियो, संपर्क नंबर और फाइलों का आदान-प्रदान करते हैं, लेकिन पहले इनमें परस्पर संचालन की सुविधा नहीं थी।

कंपनी ने एक रिलीज में कहा, "एयरड्रॉप सुविधा शुरू में गैलेक्सी एस26 सीरीज पर उपलब्ध होगी और अन्य उपकरणों के लिए इसका विस्तार बाद में किया जाएगा।"

यह सर्विस बुधवार से अमेरिका और यूरोप सहित अन्य प्रमुख बाजारों में उपलब्ध होगी।

कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, "हमने गैलेक्सी उपयोगकर्ताओं को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले उपकरणों के उपयोगकर्ताओं के साथ निर्बाध रूप से संवाद करने में सक्षम बनाकर उपयोगकर्ता सुविधा को अधिकतम किया है।"

इसके अतिरिक्त, सैमसंग ने हुंडई मोटर ग्रुप के साथ मिलकर एक नई कार-टू-होम सेवा शुरू की है, जिससे ड्राइवर सैमसंग के स्मार्टथिंग्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी गाड़ियों से ही घरेलू उपकरणों को चालू कर सकेंगे।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक रिलीज में बताया कि इस नई सेवा के जरिए ड्राइवर कार में लगी स्क्रीन का उपयोग करके एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफायर और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उपकरणों को अपनी गाड़ियों से ही चालू कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता "होम मोड" को सक्रिय करके अपने घर के पास पहुंचते ही एयर कंडीशनर और लाइटें चालू कर सकते हैं।

"अवे मोड" चालू करने पर, प्लेटफॉर्म रोबोट वैक्यूम क्लीनर चलाते समय उपयोग में न आने वाले घरेलू उपकरणों को बंद कर देता है।

यह सर्विस नवंबर 2022 के बाद निर्मित हुंडई और किआ वाहनों में उपलब्ध है जो कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं। सैमसंग और ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसे अन्य मॉडलों तक विस्तारित करने की योजना बना रही हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/