सैमसंग बायोलॉजिक्स की हड़ताल को पांचवां दिन, वेतन और मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग

सोल, 5 मई (आईएएनएस)। सैमसंग ग्रुप की बायोटेक शाखा सैमसंग बायोलॉजिक्स के यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने मंगलवार को पांचवें दिन भी अपनी पहली आम हड़ताल जारी रखी। वे ज्यादा वेतन और प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

यूनियन के अनुसार, यह हड़ताल शुक्रवार को शुरू हुई थी, जिसमें यूनियन के 4,000 सदस्यों में से लगभग 2,800 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में कंपनी की स्थापना के बाद से यह पहली हड़ताल है।

पांच दिन की हड़ताल समाप्त करने के बाद यूनियन बुधवार से ‘वर्क-टू-रूल’ अभियान शुरू करने की योजना बना रही है।

यूनियन से जुड़े मजदूर अपने मूल वेतन और प्रदर्शन से जुड़े वेतन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी, हर मजदूर के लिए 30 मिलियन वॉन (लगभग 20,390 अमेरिकी डॉलर) का एकमुश्त नकद प्रोत्साहन और सालाना परिचालन मुनाफे के 20 प्रतिशत के बराबर बोनस की मांग कर रहे हैं।

कंपनी ने मूल वेतन और प्रदर्शन आधारित वेतन में कुल मिलाकर 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।

दोनों पक्षों ने सोमवार को बातचीत फिर से शुरू की, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। वे इस सप्ताह के अंत में अपने मतभेदों को कम करने के लिए दो और बैठकें करने की योजना बना रहे हैं।

यूनियन से जुड़े मजदूरों ने पिछले महीने तीन दिन की आंशिक हड़ताल की थी, जिससे कंपनी के अनुसार कम से कम 150 अरब वॉन (लगभग 101.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ।

कंपनी के एक सूत्र ने कहा, “हड़ताल के दौरान श्रम मंत्रालय के मध्यस्थता के अनुरोध पर जवाब देने का हमारा फैसला बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की हमारी सच्ची कोशिशों का ही एक हिस्सा था।”

प्रतिनिधि ने श्रमिक संघ से आग्रह किया कि वे अपनी “अतार्किक” मांगों और सामूहिक कार्रवाई को रोकें और बातचीत की मेज पर लौट आएं।

पिछले हफ्ते हुई पहली मध्यस्थता बैठक के दौरान, लेबर यूनियन ने कथित तौर पर कंपनी से बातचीत की शर्त के तौर पर अपनी सौदेबाजी समिति के सभी सदस्यों को बदलने की मांग की।

कंपनी के लेबर यूनियन के अनुसार, 4,000 यूनियन सदस्यों में से लगभग 2,800 सदस्यों ने इस सामूहिक कार्रवाई में हिस्सा लिया है।

कंपनी का दावा है कि इस हड़ताल से कम से कम 640 अरब वॉन का नुकसान हो सकता है, जो कंपनी की पहली तिमाही की बिक्री के लगभग आधे के बराबर है।

--आईएएनएस

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