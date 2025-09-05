सेमीकॉन इंडिया 2025: एएसएमएल ने भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाने की पेशकश की

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मजबूत घरेलू चिप निर्माण इकोसिस्टम विकसित करने और इस महत्वपूर्ण तकनीक के आयात को कम करने के लक्ष्य के साथ, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी में ग्लोबल लीडर एएसएमएल होल्डिंग एनवी ने देश में व्यापार के लिए एक मजबूत प्रस्ताव रखा है।

एएसएमएल ने पहली बार 'सेमीकॉन इंडिया 2025' में भाग लिया और भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

एएसएमएल के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टोफ फौक्वेट ने कहा, "भारत निवेश, एक मजबूत टैलेंट पूल और सरकार के स्पष्ट समर्थन के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी महत्वाकांक्षाओं को विकसित करने में प्रगति दिखा रहा है। हम भारत के दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं क्योंकि यह वैश्विक उद्योग को मजबूत करेगा।"

फौक्वेट ने आगे कहा, "हम भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में जानने, नए संबंध स्थापित करने और अवसर तैयार करने के लिए उत्सुक हैं।"

सीईओ ने शिखर सम्मेलन में कहा कि सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आगामी वर्ष में भारतीय व्यवसायों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इरादा रखता है। कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की एक महत्वपूर्ण सप्लायर है।

कंपनी ने अपने व्यापक लिथोग्राफी पोर्टफोलियो का प्रदर्शन किया, जिसमें निरीक्षण उपकरण, मेट्रोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लिथोग्राफी सिस्टम शामिल हैं।

एएसएमएल के अनुसार, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और 5जी आईओटी की मजबूत मांग और सरकारी समर्थन के चलते, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।

कंपनी ने कहा कि उसका समग्र लिथोग्राफी दृष्टिकोण तीन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों एडवांस्ड लिथोग्राफी सिस्टम, कम्प्यूटेशनल लिथोग्राफी सॉफ्टवेयर, मेट्रोलॉजी एंड निरीक्षण उपकरण को इंटीग्रेट करता है।

अपनी कटिंग-एज लिथोग्राफी तकनीकों के साथ, एएसएमएल भारतीय चिप निर्माताओं को अधिक कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली चिप्स बनाने में सहायता करने के लिए अच्छी स्थिति में है, साथ ही उत्पादन क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाकर उच्च-मात्रा और उचित मूल्य पर उत्पादन संभव बनाता है।

सरकार एक प्रतिष्ठित घरेलू चिप उद्योग स्थापित करने की आशा रखती है और सरकार का अनुमान है कि भारत में उत्पादित पहली चिप्स इस वर्ष के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे एएसएमएल के उपकरणों के लिए एक नया बाजार खुल सकता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/