नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। सरकारी स्टील कंपनी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-फरवरी अवधि में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। यह जानकारी बुधवार को स्टील मंत्रालय द्वारा दी गई।

कंपनी ने कहा कि महारत्न पीएसयू ने चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 18.24 मिलियन टन (एमटी) स्टील की बिक्री की है, जो कि सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक है।

समान अवधि में सरकारी स्टील कंपनी का कैश कलेक्शन 1.11 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है।

रिटेल बिक्री को लेकर मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्टॉकयार्ड बिक्री और घर-घर डिलीवरी दोनों में मजबूत सुधार हुआ है, जो कंपनी के ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

स्टील मंत्रालय के अनुसार, अकेले फरवरी 2026 में, सेल ने 1.58 मिलियन टन की कुल बिक्री दर्ज की।

मंत्रालय के अनुसार, कंपनी ने जनवरी 2026 की तुलना में अपने स्टॉक में 1.05 लाख टन की कमी की और अपने ऋण को 1,000 करोड़ रुपए घटाया है।

बाजार की बदलती मांग को देखते हुए, सेल ने प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चेकर प्लेट का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। इस उत्पाद का निर्माण झारखंड स्थित बोकारो स्टील प्लांट में पहली बार किया जा रहा है।

प्रदर्शन पर कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ए.के. पांडा ने कहा कि कंपनी बाजार की जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

“हम बाजार के साथ तालमेल बिठाने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इन्वेंट्री और कार्यशील पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करके, हम वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित कर रहे हैं जो कंपनी की नींव को मजबूत करता है।”

पांडा ने कहा, “साथ ही, हमारी रिकॉर्ड बिक्री और नकद संग्रह हमारे ग्राहकों के हम पर भरोसे का प्रमाण है।”

--आईएएनएस

एबीएस/