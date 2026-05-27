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सिंगापुर कोर्ट की ओर से 6 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के बाद बायजू रवींद्रन ने दी सफाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 10:34 AM

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने अवमानना ​​के आरोप में छह महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के खुलासे से संबंधित कई अदालती आदेशों का पालन नहीं किया।

अदालत के आदेश के जवाब में रवींद्रन ने कहा कि ग्लास ट्रस्ट और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) सहित ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ समझौता वार्ता उन्नत चरण में है, केवल कुछ मामूली मुद्दे ही सुलझाए जाने बाकी हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, "मुझे निराशा है कि सिंगापुर की अदालत में हाल ही में हुए मामले को इस तरह से उठाया और प्रकाशित किया गया है, जिससे मेरे बारे में गलत धारणा बनती है, खासकर ऐसे समय में जब सभी प्रमुख पक्ष समझौता वार्ता लगभग पूरी कर चुके हैं।"

रवींद्रन के अनुसार, समझौता वार्ता में शामिल पक्षों ने स्वीकार किया है कि उनकी या अन्य संस्थापकों की ओर से कोई गलती नहीं हुई है।

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संवेदनशील चरण में इस मामले का इस्तेमाल एक विपरीत सार्वजनिक छवि बनाने के लिए किया जा रहा है।"

रवींद्रन ने आगे दावा किया कि हाल के महीनों में उन्होंने कई अदालती कार्यवाही का सक्रिय रूप से विरोध नहीं किया, क्योंकि पक्षकार एक व्यापक समझौते की दिशा में काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "मैंने टकराव के बजाय समाधान को चुना।"

उन्होंने आरोप लगाया कि क्यूआईए द्वारा मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय एक अनावश्यक दबाव बनाने की रणनीति प्रतीत होती है।

इसके अलावा, सिंगापुर की अदालत ने रवींद्रन को अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने, 90,000 सिंगापुर डॉलर (70,500 डॉलर) का कानूनी खर्च अदा करने और बीआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड में अपने स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉर्पोरेट इकाई के पास एक संबंधित कंपनी में शेयर थे।

यह घटनाक्रम संकटग्रस्त संस्थापक के लिए एक और झटका है, जो अमेरिका सहित कई देशों में निवेशकों और ऋणदाताओं की कानूनी और वित्तीय जांच का सामना कर रहे हैं, जहां लेनदार 1.2 अरब डॉलर के खराब ऋण से जुड़े नुकसान की वसूली करना चाहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर में कानूनी कार्रवाई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सहायक कंपनी द्वारा शुरू की गई है, जिसने उस अवधि के दौरान कंपनी में निवेश किया था जब बायजूज़ कर्मचारियों की छंटनी कर रही थी और परिचालन का पुनर्गठन कर रही थी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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