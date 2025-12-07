सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को एआई आधारित नवाचार केंद्र बनाने के लिए कार्यक्रम का किया शुभारंभ

नई दिल्‍ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को देश का पहला शहर आधारित दिल्ली एआई ग्राइंड लॉन्च किया। इसका उद्देश्‍य शहर के युवाओं को असल दुनिया की समस्याओं के लिए एआई-आधारित समाधान विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है।

सीएम रेखा गुप्ता ने भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ कहा कि दिल्ली एआई ग्राइंड भारत का पहला शहर-आधारित एआई नवाचार इंजन है।

उन्होंने कहा कि अपनी तरह का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम छह महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्‍य दिल्ली के स्कूलों, समुदायों और उद्योगों को एक साथ लाकर वास्‍तविक चुनौतियों का समाधान विकसित करना है। यह कदम दिल्ली को एआई-आधारित नवाचार हब के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी आम नागरिक की पहुंच में है और युवाओं के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं।

उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के युवाओं को असल दुनिया की समस्याओं के लिए एआई-आधारित समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। कक्षाएं नवाचार प्रयोगशाला में बदल जाएंगी। छात्र बदलाव लाने वाले बनेंगे और दिल्ली ज्ञान और एआई नवाचार की राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। इसी विजन से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर-केंद्रित एआई इंजन—दिल्ली एआई ग्राइंड—लॉन्च किया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आपकी कल्पना दिल्ली के कल को आकार देगी। लगातार प्रयोग करते रहें, निडर होकर सोचें, गलतियों से सीखें, और नए समाधान बनाएं।

उन्होंने एक्‍स पर लिखा, "सेंट्रल पार्क में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति हम सभी के लिए खास और प्रेरणादायक थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) तक पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर, वह हमारे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद की एआई इंजन-दिल्ली एआई ग्राइंड कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए प्रशंसा की, क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी को एआई और टेक्नोलॉजी हब बनाने की राह पर ले जाना चाहती है।

