विज्ञान

संचार साथी ऐप का डाउनलोड 50 लाख के पार, 5.35 लाख से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन वापस पाने में मिली मदद

Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्ट करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) की पहल संचार साथी मोबाइल ऐप ने लॉन्च होने के छह महीने के भीतर 50 लाख डाउनलोड की संख्या को पार कर लिया है।

मंत्रालय ने बताया कि इस साल जनवरी में ऐप लॉन्च होने के बाद से, संचार साथी पहल के तहत 5.35 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं, नागरिकों की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं और चक्षु फ़ीचर के ज़रिए चिह्नित 29 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय किया गया है।

संचार साथी पोर्टल पर 16.7 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जो इस नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

इस ऐप के ज़रिए, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत की व्यापक भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने अंग्रेज़ी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं को समर्थन देकर ऐप की पहुंच का विस्तार किया है।

मंत्रालय ने कहा, "धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्टिंग को और भी आसान बना दिया गया है, क्योंकि अब उपयोगकर्ता कुछ ही टैप में सीधे अपने कॉल और एसएमएस लॉग से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।"

दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) भी लागू किया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम से जुड़े मोबाइल नंबरों का आकलन और वर्गीकरण करता है।

यह उपकरण बैंकों, एनबीएफसी और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

परिणामस्वरूप, 34 वित्तीय संस्थानों ने एफआरआई रेटिंग के आधार पर 10.02 लाख बैंक खातों/भुगतान वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और 3.05 लाख खातों पर डेबिट/क्रेडिट प्रतिबंध लगा दिए हैं, मंत्रालय ने कहा।

16 मई 2023 को लॉन्च किए गए पोर्टल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग ने 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप पेश किया, जो उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सुरक्षा सेवाओं तक सीधी और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है।

'चक्षु - संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करें, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन जानें, खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें, और मोबाइल हैंडसेट की असली पहचान जानें, ये संचार साथी ऐप की प्रमुख विशेषताएं हैं।

यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

--आईएएनएस

जीकेटी/

