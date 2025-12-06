विज्ञान

सभी यात्रियों की रिफंड से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता : इंडिगो

Dec 06, 2025

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र के निर्देशों के बाद इंडिगो ने शनिवार को अपडेट जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन अपने पूरे नेटवर्क में ऑपरेशंस को वापस पटरी पर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि सभी यात्रियों के रिफंड से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है।

इंडिगो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हमारी टीम का ध्यान शेड्यूल उड़ानों की स्थिति ठीक करने, डिले को कम करने और इस वर्तमान स्थिति में अपने ग्राहकों को सहायता करने पर केंद्रित बना हुआ है।

एयरलाइन ने कैंसल होने वाली फ्लाइट्स को लेकर कहा कि यह संख्या कल के मुकाबले कम होकर आज 850 से भी कम दर्ज की गई हैं। कंपनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कैंसल होने वाली फ्लाइट्स की संख्या को और भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एयरलाइन ने बयान में कहा, "आज कैंसल होने वाली फ्लाइट्स की संख्या 850 से भी कम हो गई है, जो कल के मुकाबले काफी कम है। हम अगले कुछ दिनों में इस संख्या को धीरे-धीरे और कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी कस्टमर रिफंड को प्राथमिकता दे रहे हैं।"

कंपनी ने कहा कि इंडिगो सभी एयरपोर्ट्स और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यात्रियों को टर्मिनल पर, वेबसाइट पर और डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए समय पर अपडेट दिए जा सकें।

इंडिगो ने अपने ग्राहकों को हुई इस असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि उसका ध्यान जल्द से जल्द सभी ऑपरेशंस में स्थिति को सामान्य बनाने पर बना हुआ है।

इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए थे। केंद्र की ओर से कहा गया कि सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रॉसेस को रविवार रात 8 बजे तक पूरा किए जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इंडिगो को रद्द और डिले की गई उड़ानों के यात्रियों के सामान को ट्रेस करने और उसे 48 घंटों के भीतर यात्रियों के पतों पर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

