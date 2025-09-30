विज्ञान

सेबी की कार्रवाई का असर! मैन इंडस्ट्रीज का शेयर 15 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़का

Sep 30, 2025, 08:50 AM

मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कार्रवाई के बीच मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) के शेयर में 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई।

शेयर की शुरुआत 356.20 रुपए पर हुई, जो कि इसके पिछले बंद 406.70 रुपए से 12.31 प्रतिशत कम था। इसके बाद शुरुआती कारोबार में गिरावट बढ़कर 340 रुपए तक पहुंच गई, जो कि पिछले बंद से 16.25 प्रतिशत कम था।

दिन के कारोबार में शेयर ने रिकवरी की और यह दोपहर एक बजे 9.95 प्रतिशत गिरकर 366.25 रुपए पर था।

सेबी की ओर से कंपनी और उसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया है।

नियामक ने वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आरोप में प्रत्येक अधिकारी पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सेबी के आदेश के अनुसार, जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें चेयरमैन रमेश मनसुखानी, कार्यकारी निदेशक निखिल मनसुखानी और पूर्व कार्यकारी निदेशक एवं वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक गुप्ता शामिल हैं।

बाजार नियामक ने कहा कि कंपनी के वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2021 तक के वित्तीय विवरण "जानबूझकर गलत बताए गए" थे, जिससे निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन की सही जानकारी नहीं मिल पाई है।

सेबी ने पाया कि मैन स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल), जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को वित्त वर्ष 2015 के बाद बिना किसी औचित्य के समेकन से बाहर रखा गया, जिससे समूह-स्तरीय घाटे और देनदारियों को कम किया गया और मूल कंपनी के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

मैन इंडस्ट्रीज ने अपने परिचालन के पैमाने की तुलना में जुर्माने को "न्यूनतम" बताते हुए कहा कि यह आदेश उसके दैनिक कारोबार को प्रभावित नहीं करता है।

कंपनी ने आगे कहा, "कंपनी इस आदेश की विस्तार से जांच कर रही है और उचित कानूनी उपायों की तलाश करेगी।"

--आईएएनएस

एबीएस/

