रियलमी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने टी200 लाइट का स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू किया, हाइब्रिड एएनसी ईयरबड्स भी जल्द ही लॉन्च होंगे

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ओईएस) के साथ साझेदारी के तहत भारत में रियलमी बड्स टी200 लाइट का निर्माण और शिपिंग शुरू कर दी है।

ओईएल के साथ साझेदारी में, रियलमी ने ओईएल के नोएडा प्लांट में उत्पादन बढ़ाकर 2,500 यूनिट प्रतिदिन कर दिया है, और आने वाले महीनों में इसे बढ़ाकर 10,000 यूनिट प्रतिदिन करने की योजना है।

रियलमी बड्स टी200 लाइट इस सहयोग के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाला पहला उत्पाद है। रियलमी बड्स टी200 सहित हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ईयरबड्स का उत्पादन भी जल्द ही शुरू होगा।

यह कदम रियलमी के अगले तीन वर्षों में अपने संपूर्ण एआईओटी उत्पाद पोर्टफोलियो को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में स्थानांतरित करने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। इसमें ईयरफोन, स्मार्टवॉच और हेडफोन शामिल हैं।

कंपनी भारत से ही बैटरी, पीसीबी, केबल और चार्जर जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स की सोर्सिंग पर भी काम कर रही है।

रियलमी के प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख फ्रांसिस वोंग ने कहा, "ओईएल के साथ साझेदारी करते समय हमने ठीक इसी तरह की प्रगति की योजना बनाई थी। टी200 लाइट का उत्पादन और भारत से बाजार में आना एक स्पष्ट कदम है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला लक्ष्य हाइब्रिड एएनसी मॉडल जैसे उन्नत ईयरबड्स का स्थानीय उत्पादन करना है। यह स्मार्ट निर्माण, स्थानीय स्तर पर निर्माण और इसे बड़े पैमाने पर करने के बारे में है।"

ऑप्टिमस ग्रुप के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा, "रियलमी के साथ, यह केवल उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह कुछ सार्थक और दीर्घकालिक निर्माण के बारे में है। उनके उद्देश्य की स्पष्टता और मजबूत उत्पाद रोडमैप हमारे लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को संरेखित करना आसान बनाता है। जिस गति से टी200 लाइट योजना से उत्पादन तक पहुंचा है, वह दर्शाता है कि जब दोनों पक्ष केंद्रित हों तो क्या संभव है। हम इसे एक साथ बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।"

रियलमी और ओईएल का लक्ष्य इस साझेदारी के जरिए सालाना 50 लाख तक एआईओटी डिवाइस बनाना है। इस सहयोग से भारत में 2,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत होने की भी उम्मीद है।

इस साझेदारी का उद्देश्य स्पष्ट है भारत के लिए निर्माण, भारत में निर्माण और ऐसे उत्पाद बनाना जो कहीं भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।

यह गति ऐसे खास समय में आई है जब रियलमी ने हाल ही में भारत में 7 साल पूरे किए हैं, जो स्थिर विकास, मजबूत उत्पाद लॉन्च और गहन स्थानीय निवेश का एक दौर है। इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ, रियलमी भारतीय बाजार में अपने अगले अध्याय की नींव रख रहा है।

रियलमी बड्स टी200 में 12.4 मिमी डायनामिक बेस ड्राइवर, हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन, एलडीएसी सपोर्ट और 32 डीबी तक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है। इसमें डुअल-माइक नॉइज़ रिडक्शन, ब्लूटूथ 5.4, 45एमएस लो-लेटेंसी गेम मोड, आईपी 55 रेटिंग और ऐप-आधारित कंट्रोल भी हैं।

इसके अलावा, रियलमी बड्स टी200 लाइट में 12.4 मिमी ड्राइवर, डुअल-माइक एआई कॉल नॉइज कैंसलेशन, डुअल-डिवाइस पेयरिंग के साथ ब्लूटूथ 5.4, आईपीएक्स4 वाटर रेसिस्टेंस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 48 घंटे तक का प्लेबैक शामिल है।

