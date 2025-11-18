रियलमी जीटी 8 प्रो एस्टन मार्टिन एफ1 एडिशन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के नए मानक स्थापित किए

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वर्षों से, विभिन्न उद्योगों के सहयोग ने नए उत्पादों के निर्माण के तरीके को आकार दिया है, लेकिन सबसे प्रभावशाली सहयोग वे होते हैं जहां केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि विजन भी एक साथ जुड़ते हैं।

जब इंजीनियर, डिजाइनर और छवि निर्माता प्रतिक्रिया, स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के एक ही विचार पर काम करते हैं, तो परिणाम संयोजन के बजाय स्वाभाविक लगता है। आज के सबसे रोमांचक नवाचार ऐसी सार्थक साझेदारियों से उभरते हैं, जहां परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, डिजिटल डिजाइन और विजुअल कल्चर उधार ली गई पहचानों के बजाय साझा मूल्यों के इर्द-गिर्द एक साथ आते हैं।

रियलमी और एस्टन मार्टिन अरामको फॉर्मूला वन टीम के बीच सहयोग एक डिजाइन साझेदारी से कहीं बढ़कर है। यह इंजीनियरिंग की सटीकता और परफॉर्मेंस अनुशासन का एक संगम है।

रियलमी के लिए, यह जीटी सीरीज और एस्टन मार्टिन अरामको फॉर्मूला वन टीम के साथ लगातार दूसरी साझेदारी है। पहला सहयोग इस साल मई में रियलमी जीटी7 सीरीज के लॉन्च के दौरान हुआ था।

दोनों ब्रांड नियंत्रण, समय और भावनात्मक जुड़ाव द्वारा परिभाषित उत्कृष्टता की खोज में एक साथ काम करते हैं।

एस्टन मार्टिन रेसिंग ग्रीन फिनिश को लाइम एसेंस एक्सेंट के साथ जोड़ा गया है, जो टीम की आधुनिक एफ1 पोशाक की याद दिलाता है और जीवंतता और नवाचार का प्रतीक है।

सिल्वर विंग प्रतीक एक धातु की सतह पर टिका है जो कार के एयरोडायनामिक बॉडीवर्क की तरह, गतिशील रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। यह सहयोग एस्टन मार्टिन अरामको एफ1 टीम के कस्टमाइज्ड स्विचेबल कैमरा डेको तक फैला हुआ है, जहां इंटरचेंजेबल स्क्वायर और सर्कुलर मॉड्यूल ताकत और सुंदरता का संतुलन बनाते हैं।

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन का डिजाइन तेजी से एकरूप होता जा रहा है। पॉलिश की गई सतहों और एक जैसे कैमरा हाउसिंग ने व्यक्तित्व को दुर्लभ बना दिया है। रियलमी एक अलग रास्ता अपना रहा है।

जीटी 8 प्रो दुनिया का पहला स्विचेबल कैमरा डेको पेश करता है, जो कैमरे की संरचना को स्पर्शनीय और अनुकूलन योग्य बनाता है। इसे सटीकता के साथ हटाया, बदला और सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता आकार और मूड से मेल खा सकते हैं।

गोल मॉड्यूल, चौकोर फ्रेम और रोबोट से प्रेरित डिजाइन एक व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान करते हैं, जबकि विपरीत रंग सूक्ष्म विशिष्टता प्रदान करते हैं। एकरूपता के इस युग में, जीटी 8 प्रो फ्लैगशिप डिजाइन में व्यक्तित्व और शिल्प की भावना को पुनर्स्थापित करता है।

इसके साथ ही, रिको इमेजिंग के साथ रियलमी की नवीनतम साझेदारी जीटी 8 प्रो में दुनिया को केवल रिकॉर्ड करने के बजाय उसे देखने का एक तरीका लाती है।

रिको जीआर को लंबे समय से उन फोटोग्राफरों के लिए एक उपकरण माना जाता रहा है जो अपनी तस्वीरों में सच्चाई और तात्कालिकता को महत्व देते हैं।

इस संवेदनशीलता को स्मार्टफोन में साकार करने के लिए, रियलमी और रिको ने उच्च-पारदर्शिता लेंस और विशेष एंटी-ग्लेयर कोटिंग्स के साथ एक कस्टम ऑप्टिकल सिस्टम को सह-इंजीनियर किया है।

इसके मूल में एक शक्तिशाली 200एमपी टेलीफोटो कैमरा है जो असाधारण विवरण और गहराई को कैप्चर करता है, जिससे उपयोगकर्ता स्पष्टता खोए बिना दृश्यों को फिर से फ्रेम कर सकते हैं। कैमरा स्नैप फोकस के माध्यम से तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिससे क्रिएटर्स आत्मविश्वास और सहजता के साथ क्षणभंगुर सड़क के क्षणों को कैप्चर कर सकते हैं।

क्लासिक 28 मिमी और 40 मिमी फोकल परिप्रेक्ष्य एक प्राकृतिक कहानी कहने की दूरी को बनाए रखते हैं, जबकि जीआर फिल्म से प्रेरित टोन वातावरण, ग्रेन और छाया का सम्मान करते हैं, जिससे हर फ्रेम संसाधित होने के बजाय जीवंत लगता है।

यह दर्शन रिको जीआर की दशकों पुरानी सड़क विरासत में निहित है, सहजता से शूटिंग करना, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना और व्यक्तित्व को व्यक्त करना। जीटी 8 प्रो उस विरासत को जारी रखता है, उपयोगकर्ताओं को रोजमर्रा की सड़कों को गति, चरित्र और भावना के अपने निजी कैनवास में बदलने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रदर्शन संरचना उसी भावना को जारी रखती है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर और हाइपर विजन प्लस एआई चिप द्वारा संचालित,जीटी 8 प्रो केवल चरम आउटपुट तक पहुंचने के बजाय लोड के तहत संतुलन बनाए रखता है। 120 डब्ल्यू वायर्ड चार्जिंग और 50 डब्ल्यू वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 7000एमएएच की बैटरी, रुकावट के बजाय धीरज के लिए बनाई गई है।

इसका उद्देश्य नाटकीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन बनाना है, जहाँ डिवाइस जीवन की गति के बीच भी प्रतिक्रियाशील बना रहे।

रियलमी जीटी 8 प्रो एस्टन मार्टिन एफ1 लिमिटेड एडिशन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बारीकियों पर ध्यान देते हैं और बिना किसी अतिशयोक्ति के अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं।

20 नवंबर को लॉन्च होने वाला यह स्मार्टफोन दर्शाता है कि तकनीक कितनी सटीक होते हुए भी गतिशील, विशिष्ट होते हुए भी सरल हो सकती है। इसे जीवन को धीमा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/