रियलमी 16टी 5जी ने भारत में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सेगमेंट का अग्रणी 50 मेगापिक्सल सोनी एआई कैमरा पेश किया

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। स्मार्टफोन में कैमरा अब सिर्फ एक फीचर नहीं रह गया है। भारत में बढ़ते उपभोक्ताओं के लिए, यह स्मार्टफोन खरीदने का मुख्य कारण बन गया है। कैमरा क्वालिटी भारतीय स्मार्टफोन खरीदारों के बीच खरीदारी के प्रमुख मानदंडों में से एक बन गई है और मार्केट रिसर्च फ्यूचर की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत उपयोगकर्ता रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे में बेहतरीन कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन होना जरूरी हो गया है।

आजकल के उपयोगकर्ता अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला, फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त और स्पष्ट तस्वीरें खींचने वाला फोन ढूंढ रहे हैं, जो हर पल को सटीकता और बारीकी से कैद कर सके। साथ ही, एआई के बढ़ते उपयोग के साथ, ब्रांड्स से अब सिर्फ यह सवाल नहीं पूछा जाता कि "कितने मेगापिक्सल का फोन है?" बल्कि यह भी पूछा जाता है कि "एआई इन मेगापिक्सल का उपयोग कैसे करता है?"

रियलमी 16टी 5जी इन सवालों का जवाब दो खास फीचर्स के साथ देता है, जो इसके कैमरे की पहचान हैं: 50 मेगापिक्सल सोनी आईएमएक्स852 सेंसर और सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया एआई पॉपआउट फीचर। एफ1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस और 1/2.93 इंच सेंसर साइज वाला सोनी आईएमएक्स852 सेंसर सेगमेंट का सबसे बेहतरीन रियर कैमरा है, जो पोर्ट्रेट, कपड़े, वास्तुकला और बारीकियों को ज़ूम करने पर भी स्पष्टता और एज डेफिनेशन के साथ कैप्चर करता है।

चाहे उपयोगकर्ता पोर्ट्रेट फोटो के लिए फोन चाहते हों या रात की फोटो के लिए, रियलमी 16टी 5जी को हर तरह की परिस्थितियों में विस्तृत और जीवंत परिणाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। एआई पॉपआउट तकनीक इसी हार्डवेयर पर आधारित है: यह विषयों को पारंपरिक फोटो फ्रेम से बाहर निकलने की अनुमति देता है, जिससे अधिक गतिशील और परतदार रचनाएं बनती हैं।

यह सामान्य समूह फोटो और यात्रा फोटो को सपाट नौ-ग्रिड लेआउट से बदलकर ऐसी सामग्री में बदल देता है जो फीड में वाकई अलग दिखती है। सोनी-ग्रेड सेंसर और सेगमेंट में पहली बार पेश किए गए रचनात्मक टूल का संयोजन रियलमी 16टी 5जी को फोटोग्राफी के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन डिवाइस भी बनाता है।

इमेजिंग इंटेलिजेंस लेयर को लूमाकलर इमेज इंजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एआई-आधारित त्वचा की बनावट, त्वचा के रंग और एंटी-डिस्टॉर्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके ऐसे पोर्ट्रेट प्रदान करता है जो प्राकृतिक दिखते हैं, न कि बनावटी। आरएडब्ल्यू एचडीआर प्रोसेसिंग हाइलाइट्स और शैडो में गहराई जोड़ती है।

रात के समय होने वाली सभाओं, बैकलाइट वाले दृश्यों, संगीत समारोहों और रेस्तरां जैसे कठिन परिस्थितियों के लिए, एआई पोर्ट्रेट ग्लो काम आता है। यह चेहरे की रोशनी का विश्लेषण करता है और त्वचा की बनावट और वातावरण को बरकरार रखते हुए चार चयनित शैलियों (फ्लैश, रिम लाइट, प्राकृतिक प्रकाश, स्टूडियो लाइट) में लक्षित चमक क्षतिपूर्ति लागू करता है।

इन दोनों प्रणालियों के संयोजन से, रियलमी 16टी 5जी लगभग किसी भी प्रकाश परिदृश्य में शानदार पोर्ट्रेट बनाता है, जिससे यह स्पष्ट तस्वीरों के लिए एक भरोसेमंद फोन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श फोन बन जाता है।

कैप्चर करने के अलावा, नेक्स्ट एआई इमेज सूट उपयोगकर्ताओं को अपनी तस्वीरों के साथ और भी बहुत कुछ करने की सुविधा देता है। एआई स्टाइलमी में एआई प्रोफाइल पोर्ट्रेट शामिल है जो एक साधारण फोटो से पेशेवर स्तर का हेडशॉट तैयार करता है, जिससे स्टूडियो सेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इसी तरह, एआई फुटबॉल स्टार व्यक्ति को मैच पिच पर पूरी किट में दिखाता है। एआई इंस्टेंट क्लिप फोटो और वीडियो की गैलरी को 10 सेकंड से भी कम समय में एक लघु सिनेमाई रील में बदल देता है, जिसमें ब्लॉकबस्टर, ट्रैवल मेमोरीज और लिव इन द मोमेंट जैसी शैलियाँ शामिल हैं। इन खूबियों के कारण यह डिवाइस रील बनाने, कंटेंट क्रिएटर्स और अपनी श्रेणी में इंस्टाग्राम रील्स के लिए सबसे बेहतरीन फोनों में से एक है।

कैमरा सिस्टम को पूरा करने के लिए इसमें रियर सेल्फी मिरर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया हार्डवेयर फीचर है। यह यूजर्स को मुख्य सोनी सेंसर से शूट करते समय खुद को रियल टाइम में फ्रेम करने की सुविधा देता है। "से हाय" जेस्चर और वॉइस काउंटडाउन से सही शॉट लेने में आसानी होती है।

इसका नतीजा यह है कि रियर कैमरे से ली गई सेल्फी फ्रंट सेंसर से ली गई सेल्फी से कहीं ज्यादा शार्प, बेहतर रोशनी वाली और सटीक होती है। एडवांस्ड एआई इमेजिंग और हाई-क्वालिटी सेल्फी आउटपुट के साथ, रियलमी 16टी 5जी एक दमदार सेल्फी कैमरा फोन, सेल्फी के लिए भरोसेमंद फोन और संभवतः अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सेल्फी कैमरा फोन साबित होता है। इसके एडवांस्ड इमेजिंग टूल्स और रील-रेडी क्षमताएं इसे युवा क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए व्लॉगिंग के लिए भी सबसे अच्छे फोनों में से एक बनाती हैं।

ऐसे बाजार में जहां कैमरा लाखों लोगों के अपग्रेड के फैसलों को प्रभावित करता है, रियलमी 16टी 5जी यह दिखाता है कि सोनी सेंसर, सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया एआई पॉपआउट, फ्लैगशिप-ग्रेड पोर्ट्रेट इंटेलिजेंस और असाधारण सेल्फी टूल्स के लिए फ्लैगशिप कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है।

--आईएएनएस

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