रियलमी 16 5जी लोकप्रिय स्मार्टफोन बनकर उभरा, पिछली जनरेशन के मुकाबले 150 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय ब्रांड रियलमी ने बुधवार को घोषणा की कि रियलमी 16 5जी एक लोकप्रिय फोन बनकर उभरा है, जिसने अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक बिक्री के साथ एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है।

यह उपलब्धि उपभोक्ताओं की मजबूत मांग को दर्शाती है और दमदार परफॉर्मेंस, आकर्षक डिजाइन और इनोवेशन चाहने वाले युवा यूजर्स के बीच इस डिवाइस की लोकप्रियता को उजागर करती है।

रियलमी 16 5जी का मुख्य आकर्षण एआई पोर्ट्रेट मास्टर अनुभव है, जिसमें स्लिम एयर डिजाइन और सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ डुअल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम दिया गया है।

50 मेगापिक्सल का सोनी आईएमएक्स 852 रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से लैस यह डिवाइस हर स्थिति में नेचुरल स्किन टोन, शार्प डिटेल और संतुलित रोशनी के साथ जीवंत तस्वीरें प्रदान करता है।

ऑरा रिंग फ्लैश के साथ रियर सेल्फी मिरर, "से हाय" जेस्चर रिकग्निशन और वॉयस काउंटडाउन जैसी इंडस्ट्री-फर्स्ट इनोवेशन पलों को कैद करना अधिक सहज और सामाजिक बनाती हैं।

लूमाकलर इमेज इंजन, वाइब मास्टर मोड और एआई एडिट जीनियस से लैस होने के कारण, उपयोगकर्ता आसानी से फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं और तुरंत बेहतर बना सकते हैं।

इसके साथ ही, फ्लैगशिप-ग्रेड कैमरा बार वाला स्लीक एयर डिजाइन, 60वाट फास्ट चार्जिंग वाली 7000एमएएच की दमदार टाइटन बैटरी,आईपी69-स्तरीय ड्यूरेबिलिटी और स्मूथ व लंबे समय तक चलने वाले यूजर अनुभव के लिए रियलमी यूआई 7.0 इसे अपने सेगमेंट के सबसे आकर्षक स्मार्टफोन में से एक बनाते हैं।

रियलमी 16 5जी दो रंगों, एयर व्हाइट और एयर ब्लैक में रियलमीडॉटकॉम, फ्लिपकार्ट और मुख्य रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

इस दमदार शुरुआत के साथ, रियलमी 16 5जी संतुलित और इनोवेशन से भरपूर स्मार्टफोन अनुभव चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/