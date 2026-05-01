रवि के ने संभाला हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी का चार्ज

बेंगलुरु, 1 मई (आईएएनएस)। रवि के ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने डॉ. डीके सुनील की जगह ली है जो 30 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे।

उनके पास अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

इससे पहले वह एचएएल में निदेशक (संचालन) के पद पर तैनात थे और उन्होंने एचएएल को एक महारत्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

रवि के ने कहा, “मेरा लक्ष्य एचएएल को इनोवेशन, एआई, परिचालन उत्कृष्टता और कर्मचारियों द्वारा संचालित एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एयरोस्पेस और रक्षा उद्यम में परिवर्तित करना है।”

उन्होंने कार्यकारी निदेशक और एलसीए तेजस डिवीजन के महाप्रबंधक, साथ ही कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) सहित कई महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं।

अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एचएएल के लिए कई बड़े अनुबंध पूरे किए, जैसे भारतीय वायु सेना को 180 एलसीए तेजस और भारतीय सेना और वायु सेना को 156 एलसीएच प्रचंड की आपूर्ति का अनुबंध। उन्हें भारतीय वायु सेना में एलसीए तेजस बेड़े के संचालन का श्रेय दिया जाता है।

उन्होंने विभिन्न ग्राहक-केंद्रित पहलों के माध्यम से बेड़े की सेवाक्षमता को बढ़ाया, भारतीय वायु सेना के ठिकानों के साथ निर्बाध डेटा संचार स्थापित किया और समय पर ग्राहक सहायता के लिए एक एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) बनाया।

उन्होंने स्थानीयकरण बढ़ाकर और नासिक में उत्पादन क्षमता का विस्तार करके एलसीए तेजस कार्यक्रम के भीतर स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रवि के ने प्रमुख विमान असेंबली को निजी क्षेत्र के साझेदारों को आउटसोर्स करके एक मजबूत विनिर्माण प्रणाली विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह रणनीति अब निरंतर डिलीवरी के माध्यम से ठोस परिणाम दे रही है।

उनकी पहलों ने एचएएल को सिविल विनिर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) में विविधता प्रदान की है, जिससे राजस्व के नए स्रोत सृजित हुए हैं और एचएएल की बाजार उपस्थिति का विस्तार हुआ है।

रवि के कर्नाटक के मालनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं, साथ ही, वे आईआईएम अहमदाबाद और आईएएस, टूलूज, फ्रांस के पूर्व छात्र हैं। वे मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक भी हैं।

--आईएएनएस

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