रूस 2036 से पहले फिर शुरू करेगा मिशन वीनस

व्लादिवोस्तोक, 17 अगस्त (आईएएनएस)। रूस 2036 से पहले अपने वेनेरा-डी अंतरिक्ष मिशन को फिर से शुक्र ग्रह (वीनस) पर भेजने की योजना बना रहा है। सरकारी मीडिया ने रविवार को बताया कि इस मिशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (आईकेआई) के ग्रह भौतिकी विभाग के प्रमुख ओलेग कोराबलेव ने तास समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि यह मिशन अब देश के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। मिशन का प्रारंभिक डिजाइन कार्य जनवरी 2026 से शुरू होगा, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजना की शुरुआत के साथ ही शुरू होगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोराबलेव ने बताया कि डिजाइन चरण में दो साल लगने की उम्मीद है और रूसी अंतरिक्ष उद्योग उद्यम लावोचकिन एसोसिएशन के साथ सहयोग में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रगति को सुचारू करने के लिए कई समन्वय बैठकें भी हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि मिशन की लॉन्च तारीख डिजाइन चरण पूरा होने के बाद तय की जाएगी, लेकिन यह निश्चित रूप से मौजूदा योजना अवधि के भीतर, यानी 2036 से पहले होगी।

वेनेरा-डी मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब, और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होने की योजना है। इस साल की शुरुआत में, आईकेआई के वैज्ञानिक निदेशक और शिक्षाविद लेव जेलेनी ने कहा था कि लॉन्च 2034 या 2035 से पहले होने की संभावना कम है।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका, जापान और रूस के चार अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा के रोटेशन मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर सफलतापूर्वक डॉकिंग की। नासा ने 2 अगस्त को बताया कि लगभग 15 घंटे की यात्रा के बाद यह दल आईएसएस पहुंचा।

क्रू 11 नामक इस टीम में नासा के अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और माइक फिन्के, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) के अंतरिक्ष यात्री किमिया यूई, और रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं।

यह दल 1 अगस्त को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए सुबह 11:43 बजे (पूर्वी समय) (भारतीय समयानुसार रात 9:13 बजे) रवाना हुआ था।

क्रू-11 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहले से मौजूद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ऐनी मैकक्लेन, निकोल एयर्स, और जॉनी किम; जाक्सा के अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी; और रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेसकोव, सर्गेई रियाजिकोव, और अलेक्सी जुब्रित्स्की के साथ मुलाकात की थी।

