विज्ञान

रेलवे का यात्रियों के हित में बड़ा कदम, अब ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से होगी तत्काल टिकट की बुकिंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 03:19 PM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। रेलवे ने बुकिंग के समय यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब तत्काल टिकट की बुकिंग फिजिकल रिजर्वेशन काउंटर्स पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वेरिफिकेशन के माध्यम से होगी।

रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस सिस्टम को 17 नवंबर से पायलट आधार पर शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में ट्रेनों की संख्या सीमित थी, लेकिन अब इसे 52 ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इसे बाकी की ट्रेनों में लागू किया जाएगा।

नई प्रक्रिया के तहत, फिजिकल रिजर्वेशन काउंटर्स पर तत्काल टिकट की बुकिंग करते समय यात्रियों को ओटीपी प्राप्त होगा और इसके बाद ही टिकट की बुकिंग हो पाएगी। यह ओटीपी, उस मोबाइल नंबर पर आएगा, जो यात्री ने रिजर्वेशन फॉर्म में दिया होगा।

मंत्रालय ने कहा कि तत्काल टिकट तब ही जारी की जाएगी, जब ओटीपी वेरिफाई हो जाएगा। इससे अधिक मांग वाली तत्काल टिकट की हेराफेरी पर रोक लगाई जा सकती है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम के जरिए रेलवे की कोशिश तत्काल टिकट को सही यात्रियों तक पहुंचाने की है।

यह नया कदम इस साल टिकटिंग इकोसिस्टम में किए गए बड़े बदलाव का हिस्सा है। जुलाई में, रेलवे ने ऑटोमेटेड या फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन शुरू किया था।

इसके बाद, 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर बुकिंग विंडो खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान सिर्फ आधार से ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही रिजर्व्ड जनरल टिकट बुक करने की इजाजत दी गई।

अधिकारियों का कहना है कि रेलवे के इन कदमों से पारदर्शिता में इजाफा होगा, यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और खराब तत्वों की ओर से आने वाले परेशानी में कमी आएगी।

उन्होंने आगे कहा कि इन सुधारों का मकसद आम यात्रियों को पीक डिमांड के दौरान टिकट पाने का बेहतर मौका देना है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...