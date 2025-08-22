रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शुभांशु शुक्ला से मुलाकात, कहा- उनकी उपलब्धियों पर देश को गर्व

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष सफर, कक्षा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयोगों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के गगनयान मिशन के भविष्य पर चर्चा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभांशु शुक्ला के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने उनके प्रेरणादायक अंतरिक्ष सफर, अंतरिक्ष में किए गए अहम प्रयोगों, विज्ञान और तकनीक में हो रही प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के भविष्य पर चर्चा की। उनका यह सफर भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर उनके सफल मिशन के बारे में एक हल्की-फुल्की बातचीत की। इस मुलाकात में दिलचस्प यह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला के भारत लौटने पर उनसे 'होमवर्क' पर अपडेट लिया, जिस पर ग्रुप कैप्टन ने बताया कि उन्होंने 'होमवर्क' पूरा कर लिया है।

नई दिल्ली में शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से भेंट की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। शुभांशु शुक्ला ने उन्हें अंतरिक्ष में बिताए गए पल और अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने अंतरिक्ष में किए गए रिसर्च के बारे में भी अवगत कराया।

पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, "मैंने जब आपको होमवर्क कहा था, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है?" इस पर शुभांशु शुक्ला ने हंसते हुए कहा, "बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तुम्हें होमवर्क देते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर करते हुए लिखा था, "शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन सहित कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है।"

