राहुल, तेजस्वी और ममता को लेकर भाजपा ने जारी किया एआई जेनरेटेड फ्लैश पोस्टर

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर चल रहे नैनो बनाना नई जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी नेताओं का फ्लैश इमेज तैयार किया है। पार्टी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से एक व्यंग्यात्मक संदेश जारी करते हुए विपक्षी नेताओं को 'खिलौना नेता' कहा गया है।

पार्टी के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "खिलौना नेताओं' से सावधान रहें, वे बॉक्स में चमकदार दिखते हैं, लेकिन केवल घोटाले, अराजकता और खोखले वादे करते हैं।"

भाजपा की ओर से जारी की गई जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर जेनरेट कराई गई है, जिसमें "फेल पॉलिटिक्स" लिखा हुआ है।

वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष का भी जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि 'लालटेन ऑफ डायनेस्टी एंड डार्कनेस ऑफ जंगल राज', जिसका हिंदी अर्थ 'वंशवाद का लालटेन और जंगलराज का अंधेरा' होता है।

पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जारी किया गया है, जिसमें 'लिमिटेड एडिशन: इलीगल इमिग्रेंट स्पेशलिस्ट' लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ 'सीमित संस्करण: अवैध आप्रवासी विशेषज्ञ' होता है।

इतना ही नहीं, तीनों नेताओं की एक कंपाइल फ्लैश इमेज जारी की गई है, जिसमें चेतावनी देते हुए लिखा हुआ है कि ये खिलौने प्रगति नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करेंगे।

सोशल मीडिया पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस फ्लैश इमेज को जारी किया, वैसे ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

बता दें कि पिछले महीने ही गूगल ने अपने नए जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज को रिलीज किया, जिसे नैनो बनाना का नाम दिया गया है। इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स गूगल के इस नए एआई मॉडल को प्रॉम्प्ट देकर अलग-अलग फ्लैश इमेज तैयार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी