विज्ञान

Piyush Goyal : भारत को डेटा-ड्रिवन इनोवेशन और एआई एक्सीलेंस में ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना हमारा उद्देश्य : पीयूष गोयल

Nov 10, 2025, 06:09 PM
भारत को डेटा-ड्रिवन इनोवेशन और एआई एक्सीलेंस में ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना हमारा उद्देश्य : पीयूष गोयल

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीईओ राउंटेबल की अध्यक्षता की।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीईओ राउंडटेबल में एक डिटेल्ड चर्चा की अध्यक्षता की।"

उन्होंने इस चर्चा को लेकर जानकारी देते हुए कहा, "हमारी चर्चा का केंद्र नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी इकोसिस्टम, रेगुलेटरी प्रोसेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना था।"

केंद्रीय मंत्री गोयल के अनुसार, इस मीटिंग में भारत को डेटा-ड्रिवन इनोवेशन और एआई एक्सीलेंस में ग्लोबल नर्व सेंटर बनाने के केंद्र के विजन पर जोर दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में 2047 तक विकसित भारत के विजन के तहत फ्यूचर-रेडी, नॉलेज बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी बनने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

इसी कड़ी में विशाखापत्तनम में पहला गूगल एआई हब बनने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार, यह हब गीगावाट-स्केल कंप्यूट क्षमता, एक नया इंटरनेशनल सब-सी गेटवे और लार्ज स्केल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ लाता है। इसके जरिए गूगल अपनी इंडस्ट्री-लीडिंग टेक्नोलॉजी को भारत में एंटरप्राइज और यूजर्स तक पहुंजाएगा, जिससे एआई इनोवेशन में तेजी आएगी।

पीएम मोदी के अनुसार, यह मल्टी-फेसटेड निवेश, जिसमें गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, विकसित भारत बनाने के विजन के अनुरूप है। यह टेक्नोलॉजी को सभी तक पहुंचाने में एक शक्तिशाली माध्यम होगा। यह 'सभी के लिए एआई' सुनिश्चित करेगा, नागरिकों को लेटेस्ट टूल्स देगा, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, 2026-2030 में लगभग 15 अरब डॉलर का यह निवेश भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश का उद्देश्य एआई-संचालित सेवाओं के विस्तार में तेजी लाना है।

--आईएएनएस

