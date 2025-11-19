विज्ञान

पीयूष गोयल ने उद्यमियों से की मुलाकात, ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ाने पर हुई चर्चा

Nov 19, 2025

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि उन्होंने उद्यमियों से एक साथ प्रोडक्टिव सेशन के दौरान बातचीत की है और इस दौरान ग्रोथ एवं इनोवेशन को बढ़ाने और सरकार के विकसित भारत 2047 विजन पर चर्चा हुई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में गोयल ने कहा, "बैठक में हमने चर्चा की है कि कैसे हर पक्षकार ग्रोथ एवं इनोवेशन को बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान दे सकता है।"

इससे पहले गोयल ने भारत मंडपम में निवेशकों और इंडस्ट्री के भागीदारों के साथ व्यापार में आसानी और निवेश को बढ़ाने के लिए चर्चा की थी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,"बैठक में निवेश के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए नीतिगत स्थिरता की निरंतरता, अधिक नियामक स्पष्टता और तेज डिजिटल मंजूरियों पर चर्चा की गई। एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और इनोवेशन-संचालित इकोसिस्टम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई, जो दीर्घकालिक पूंजी को बढ़ावा देता है और एक अग्रणी वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।"

इसके अतिरिक्त गोयल ने मंगलवार को निर्यातकों, आयातकों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को नई जानकारियां जल्द उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (टीआईए) पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत सभी पक्षकारों के लिए अतिरिक्त व्यापार डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छोटे व्यवसाय अब उस डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे जो पहले केवल बड़े उद्यमों के लिए उपलब्ध था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक सेवा क्षेत्र में अपार अवसर हैं जो अब सभी के लिए सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल निर्यातकों को देश के मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस पोर्टल में व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा देने, भारत के व्यापार क्षेत्र को नए क्षेत्रों और नए उत्पादों तक विस्तारित करने और खोए हुए अवसरों को पहचानने में मदद करने की क्षमता है।

ट्रेड डेटा एनालिटिक्स पोर्टल एक लागत-प्रभावी, ओपन-सोर्स समाधान है जो पहुंच, मापनीयता और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन को प्राथमिकता देता है।

