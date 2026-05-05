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पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ की बैठक

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Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 02:05 PM

नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्यात की देश की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। साथ ही, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करने के अवसरों का भी पता लगाया गया।"

इससे पहले गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए एक जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।

गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रतिनिधि सभा के सदस्य और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत-जापान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, एमएसएमई साझेदारी को बढ़ाने और ऑटोमोबाइल, बुनियादी ढांचा, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की गई।"

गोयल ने शुक्रवार को कहा था कि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) मजबूत व्यापार विस्तार को गति दे रहा है और भारतीय व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोल रहा है।

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के चार साल बाद, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

इस प्रगति पर प्रकाश डालते हुए गोयल ने कहा कि इस समझौते ने भारतीय किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है - जो समझौते के लागू होने के बाद से मजबूत गति को दर्शाता है। सेवा व्यापार में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय कंपनियों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने और मूल्य सृजन को बढ़ाने में मदद मिली है।

उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ वर्चुअल वार्ता भी की। मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते का पूरा लाभ उठाते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी

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