पीयूष गोयल ने कनाडा में भारतीय ग्रोथ स्टोरी में निवेश का दिया न्योता

टोरंटो/नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कनाडा के टोरंटो में ‘राजनीतिक पुनर्संतुलन से वाणिज्यिक परिणाम तक’ शीर्षक वाले उद्घाटन मंत्री स्तरीय पूर्ण सत्र को संबोधित किया।

कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू की मौजूदगी में इवेंट को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने बिजनेस को आसान बनाने और इन्वेस्टर-फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए भारत की लगातार कोशिशों के बारे में बात की। उन्होंने कनाडा के व्यवसायिक और औद्योगिक लीडर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

गोयल ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि कैसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक अहम कैटलिस्ट का काम करेगा, साथ ही अलग-अलग सेक्टर में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा।”

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत-कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय भरोसे से आगे बढ़ेगा, जिससे हमारे देशों की खुशहाली बढ़ेगी।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि ओटावा में हाई-लेवल ट्रेड बातचीत के बाद गोयल ने टोरंटो में इंडस्ट्री राउंडटेबल और बी2बी मीटिंग के एक बड़े प्रोग्राम में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल को लीड किया, जिसका मकसद मंत्रीस्तरीय कमिटमेंट को प्राथमिक क्षेत्रों में ठोस कमर्शियल पार्टनरशिप में बदलना है।

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मार्क कार्नी द्वारा मार्च 2026 में कनाडाई पीएम के नई दिल्ली दौरे के दौरान तय किए गए काम को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही यह 2025 के मध्य से दोनों देशों के बीच लगातार उच्चस्तरीय जुड़ाव को आगे बढ़ाता है।

अभी दोनों देशों के बीच लगभग 8.5 बिलियन डॉलर का व्यापार है, दोनों सरकारों ने इसे 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का एक बड़ा साझा लक्ष्य रखा है।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार गोयल कनाडा में अब तक के सबसे बड़े भारतीय बिजनेस डेलिगेशन को लीड कर रहे हैं। इस डेलिगेशन में 100 से ज्यादा कंपनियों के औद्योगिक लीडर्स शामिल हैं। यह भारत-कनाडा आर्थिक संबंध को पूरी तरह से ठीक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि कनाडा के तीन दिन के दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध को आगे बढ़ाना है, जिसमें भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के लिए चल रही बातचीत को तेज़ करने पर खास फोकस होगा।

--आईएएनएस

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