पीयूष गोयल ने भारत-ईयू व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन नेताओं से मुलाकात की

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जर्मनी के वरिष्ठ नेताओं और नीति निर्माताओं के साथ भारत-जर्मनी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत-ईयू व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाने पर एक सार्थक चर्चा की।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "चर्चाओं का मुख्य जोर कारोबारी माहौल को मजबूत करने, निवेश के प्रवाह को बढ़ाने और टेक्सटाइल, दवा, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टरों में सहयोग को गहरा करने पर था।"

उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने करीबी साझेदारी और मजबूत औद्योगिक जुड़ाव के जरिए व्यापार को बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने की अपार संभावनाओं को स्वीकार किया।

मार्च में, गोयल ने कैमरून में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) के दौरान यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हुई प्रगति की समीक्षा की।

दोनों नेताओं ने एमसी14 एजेंडा के तहत अहम प्राथमिकताओं पर चर्चा की और 'भारत-ईयू एफटीए पर हस्ताक्षर की दिशा में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की, जिसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में की थी।'

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में कहा, "हमने अपनी द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की।"

दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह समझौता अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक है। असल में, यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है। यह एक व्यापक साझेदारी को दर्शाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे अहम सेक्टरों में सहयोग को बढ़ावा देती है। इस एफटीए से भारत के हर क्षेत्र और हर नागरिक को फायदा होगा।

यह एफटीए नियमों पर आधारित व्यापार और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे भारत घरेलू और विदेशी निवेश के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाता है। इससे छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप और कामगारों के लिए अनगिनत अवसर पैदा होंगे।

भारत ने व्यापारिक मूल्य के हिसाब से ईयू को अपने 99 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात के लिए बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच हासिल की है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को जबरदस्त मजबूती मिली है। मंत्री ने कहा कि यह एफटीए टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़ा, जूते-चप्पल, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान सेक्टरों को निर्णायक बढ़ावा देता है।

--आईएएनएस

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