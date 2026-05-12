पीयूष गोयल ने भारत-चिली सीईपीए पर बातचीत की समीक्षा की, आर्थिक सहयोग गहरा करने पर दिया जोर

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और चिली ने मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत की समीक्षा की और दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने कहा कि उन्होंने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ नाश्ते पर चर्चा की।

उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान सीईपीए पर प्रगति को लेकर और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

मंत्री ने आगे कहा कि भारत चिली के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है और साझा विकास और समृद्धि के लिए आर्थिक सहयोग और जनता-से-जनता संपर्कों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गोयल ने कहा, “भारत चिली के साथ अपनी सौहार्दपूर्ण और दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देता है, और हम साझा विकास और समृद्धि के लिए अपने आर्थिक सहयोग और जन-संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ कई व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

भारत लैटिन अमेरिका में अपने व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें चिली खनिज, ऊर्जा, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है।

प्रस्तावित सीईपीए से बाजार पहुंच में और सुधार होने, व्यापार बाधाओं में कमी आने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों को भी तेज कर दिया है।

पिछले सप्ताह, गोयल ने व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थीं।

--आईएएनएस

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