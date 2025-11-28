पायनियर विरासत को आगे बढ़ाते हुए रियलमी पी4एक्स ऑल-राउंड परफॉर्मेंस को फिर से परिभाषित कर रहा

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। आज के तेजी से विकसित होते डिजिटल स्पेस में ग्राहकों को एक ऐसे स्मार्टफोन की जरूरत होती है, जो सिंगल-स्टैंडआउउट फीचर से बढ़कर हो। परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और बिना किसी परेशानी के मल्टीटास्टकिंग उस लाइफस्टाइल के लिए जरूरी हो गए हैं, जहां वर्क, एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी का मिश्रण है।

चाहे बात कंटेंट क्रिएट करने की हो, गेमिंग की हो, हाई-रेजॉल्यूशन मीडिया स्ट्रीमिंग की हो या प्रोडक्टिव बने रहने की हो यूजर को स्पीड, विश्वसनीयता और लॉन्ग-टर्म वैल्यू की जरूरत होती है। बढ़ती अपेक्षाओं के साथ, ग्राहकों की मांग ऐसे डिवाइस के लिए मजबूत बनी हुई है, जो स्मूद और ऑल-राउंडेड एक्सपीरियंस देते हों और जिसके साथ ड्यूरेबिलिटी, स्टाइल और फ्यूचर रेडिनेस के साथ भी समझौता करने की जररूत न हो।

यह ट्रेंड लेटेस्ट सीएमआर मोबाइल इंडस्ट्री कंज्यूमर इनसाइट स्टडी 2025 के साथ मजबूती से जुड़ा है, जो दिखाता है कि भारत के युवा अब परफॉर्मेंस-फर्स्ट स्मार्टफोन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

स्टडी के अनुसार, 86 प्रतिशत युवा यूजर्स को रॉ स्पीड और लैग-फ्री मल्टीटास्किंग चाहिए जबकि 82 प्रतिशत यूजर्स बेहतर फीचर्स की वजह से ब्रांड बदलने के लिए तैयार हैं। बैटरी की क्षमता, थर्मल कंट्रोल, 5जी रेडीनेस और कंसिस्टेंट कैमरा क्वालिटी के साथ अब समझौता नहीं किया जा रहा और इसलिए कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और सोशल प्रेजेंस के लिए परफॉर्मेंस अब बेहद जरूरी हो गई है।

इस बदलते दौर में रियलमी पी सीरीज एक सबसे ज्यादा रिकमेंड किए जाने वाले यूथ स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में उभरी है।

79 प्रतिशत के साथ लीडिंग ब्रांड एडवोकेसी और 96 प्रतिशत की शानदार सैटिसफैक्शन रेटिंग के साथ रियलमी डिजिटल फर्स्ट कस्टमर की पसंद बनता है, जो पावरफुल, स्पेसिफिकेशन, प्रीमियम एस्थेटिक्स और प्राइस-टू-परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं।

सीएमआर की फाइंडिंग्स युवा यूजर्स के बीच रियलमी की गति की पुष्टि करते हैं। साथ ही, युवाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए परफॉर्मेंस, डिजाइन और विश्वसनीयता प्रदान करने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं।

इस गति के मूल में पी सीरीज की फिलोसोफी निहित है, जो भारत के युवाओं की जरूरतों को गहराई से समझते हुए बेस्ट स्पेक-टू-प्राइस रेश्यो प्रदान करने की रियलमी की प्रतिबद्धता है। ऐसे बाजार में जहां युवा ऑनलाइन ग्राहकों को अक्सर बजट की सीमाओं के कारण मुश्किल विकल्पों और समझौतों का सामना करना पड़ता है, पी सीरीज को इन समझौतों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह कभी भी महज एक और प्रोडक्ट लाइन नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित कर सार्थक मूल्य प्रदान करना था कि यूजर्स को अब परफॉर्मेंस, डिजाइन, बैटरी लाइफ और कैमरा क्वालिटी के बीच किसी एक को न चुनना पड़े।

शुरुआत से ही पी सीरीज ने ऑनलाइन-फर्स्ट डिसरप्शन की रियलमी की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत ऐतिहासिक रियलमी 1 से हुई थी।

सक्सेसिव जेनरेशन में पी सीरीज यूजर्स की बात को ध्यान से सुनकर विकसित हुई: पी1 सीरीज ने साबित किया कि स्टाइल और परफॉर्मेंस किफायती रूप से एक साथ रह सकते हैं; पी2 सीरीज ने डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी को रिफाइन किया; और पी3 सीरीज ने तीन मिलियन से अधिक यूनिट की शिपिंग के साथ पी सीरीज को ग्लोबल सक्सेस के रूप में स्थापित किया।

इस जर्नी ने यंग कंज्यूमर्स के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाया है, जो पी सीरीज को एक विश्वसनीय, यूथ-सेंट्रिक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं।

इस मजबूत आधार पर रियलमी अब अपकमिंग रियलमी पी4एक्स के साथ अगली छलांग के लिए तैयार है, जो यंग ऑनलाइन कंज्यूमर्स के लिए समझौता समाप्त करने की ब्रांड की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

वर्षों से यूजर फीडबैक और युवाओं की वास्तविक महत्ता की गहरी समझ को देखते हुए पी4एक्स मिनिंगफुल, यूजर-सेंट्रिक इनोवेशन की पी सीरीज फिलोसोफी को आगे बढ़ाता है। साथ ही, परफॉर्मेंस, डिजाइन और प्रैक्टिकल यूज का बैलेंस्ड मिक्स प्रदान करता है।

रियलमी पी4एक्स को एक ऐसे बाजार के लिए तैयार किया गया है, जहां स्पीड, एंड्यूरेंस, सहज मल्टीटास्किंग और दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डिवाइस व्यावहारिकता के साथ इनोवेशन को संतुलित करने वाले प्रोडक्ट प्रदान करने की रियलमी की राह पर आगे बढ़ता है।

रियलमी अपनी कैटेगरी में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पी4एक्स यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उद्योग की बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े। मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्रांड के मेक इन इंडिया लाभ और कड़े परिचालन नियंत्रणों द्वारा निर्देशित, पी4एक्स चुनौतीपूर्ण लागत परिवेश में भी उच्च-मूल्य वाले उत्पाद प्रदान करने के रियलमी के संकल्प को कायम रखता है।

यह स्मार्टफोन हार्डवेयर की मजबूती, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और यूजर-सेंट्रिक डिजाइन फिलोसोफी का एक विचारशील मिश्रण है, जो रियलमी की इस समझ को दर्शाता है कि मॉडर्न स्मार्टफोन यूजर वास्तव में किन चीजों को महत्व देते हैं।

रियलमी पी4एक्स अपनी अग्रणी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने सेगमेंट में सबसे तेज अनुभव प्रदान करता है, जो परफॉर्मेंस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसके मूल में सेगमेंट का सबसे फास्ट, पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट है, जो फ्लैगशिप स्तर की प्रतिक्रिया और दक्षता प्रदान करता है।

डिवाइस का आउस्टैंडिंग 780,000 से ज्यादा का एएनटीयूटीयू स्कोर, जो इस कैटेगरी के सबसे मजबूत मानकों में से एक है, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पावरहाउस के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करता है। इसकी मैसिव 7000एमएएच टाइटन बैटरी इसे फास्टेस्ट 7000एमएएच पायनियर का खिताब दिलाती है। साथ ही, दिन भर की यात्रा, लंबे कंटेंट क्रिएशन सेशन, मैराथन गेमिंग और निर्बाध उत्पादकता के लिए असाधारण क्षमता सुनिश्चित करती है।

फोन 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिसके साथ यूजर कम से कम डाउनटाइम और लॉन्ग-टर्म विश्वसनीयता का आनंद लेते हैं, जिससे हेवी यूज के दौरान भी बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं रहती।

रियलमी पी4एक्स को हर आयाम में गति प्रदान करने के लिए बनाया गया है और यह अपने सेगमेंट में एकमात्र डिवाइस है जो बीजीएमआई पर 90 एफपीएस और फ्री फायर पर 120 एफपीएस को सपोर्ट करता है।

यह तेज ऐप लॉन्च, स्मूद और प्रतिस्पर्धी गेमप्ले और 144हर्ट्ज सनलाइट डिस्प्ले द्वारा संचालित अल्ट्रा-रेस्पॉन्सिव टच इंटरैक्शन सुनिश्चित करता है, जिससे हार्श आउटडोर लाइटिंग में भी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। 18जीबी तक की डायनेमिक रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ यह डिवाइस बिना किसी रुकावट के मल्टीटास्किंग और ऐप्स फ़ाइलों और हाई-परफॉर्मेंस वाले वर्कलोड के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है, जबकि इसका 5300mm वीसी फ्रॉस्टकोर कूलिंग सिस्टम, जो सीपीयू के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सक्षम है, लंबे समय तक गेमिंग, 4के वीडियो रिकॉर्डिंग और फास्ट ऐप स्विचिंग के दौरान निरंतर पीक परफॉर्मेंस बनाए रखता है।

रियलमी पी4एक्स 4 दिसंबर को आधिकारिक रूप से लॉन्च हो रहा है, जिसे इस दिन दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यह डिवाइस उन यूजर्स के लिए एक रियल वर्ल्ड रेडी स्मार्टफोन एक्सपीरियंस लाने जा रहा है, जो परफॉर्मेंस, एंड्यूरेंस और डिजाइन को लेकर बेहतर की अपेक्षा रखते हैं।

