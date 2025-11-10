पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए देश भर में चलाया जा रहा डीएलसी अभियान 4.0

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, 1 से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के तहत रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा 11 नवंबर 2025 को चेन्नई में तांबरम स्थित एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा।

पेंशन सचिव और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस कैंप का दौरा करेंगे। इस कैंप में पेंशनभोगियों को अलग-अलग डिजिटल मोड्स से उनके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने को लेकर सहायता की जाएएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से आधार रिकॉर्ड अपडेशन में मदद करेगा और इससे से जुड़ी टेक्निकल समस्याओं का समाधान करेगा।

इससे पहले, इस महीने 5 नवंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) कैंपेन 4.0 लॉन्च किया। नेशनल मीडिया सेंटर में उन्होंने खुद का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जेनरेट करवाया। यह उदाहरण डीलएसी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी, आसानी और तेजी को दर्शाने के लिए पेश किया गया था।

यह अभियान 2,000 से अधिक शहरों में दो करोड़ पेंशनभोगियों को लक्षित करता है और पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग) की डोरस्टेप डीएलसी सर्विस के जरिए सुपर-सीनियर और अलग-अलग विकलांग पेंशनरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ अब तक 78.26 लाख डीएलसी तैयार किए जा चुके हैं।

यह अभियान सीजीडीए, बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), एनआईसी और पेंशनभोगी कल्याण संघों को डिजिटल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ ला रहा है।

चेन्नई मेगा कैंप में पेंशनभोगियों के साथ सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) के संवाद सत्रों की योजना बनाई गई है। इस कैंप में अलग-अलग विभागों के लगभग 1,000 पेंशनभोगियों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है।

