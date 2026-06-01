प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फॉलोअर से लीडर बना: डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से टेक्नोलॉजी लीडर देश बन गया है, जिससे 'विकसित भारत-2047' के विजन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी नींव रखी गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर नई टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी से हिस्सा ले रहा है और कई क्षेत्रों में खुद इनोवेशन की भविष्य की दिशा तय करने में मदद कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले देश से टेक्नोलॉजी लीडर बनने का सफर तय किया है। इस दौरान विकसित की गई वैज्ञानिक क्षमताएं, इनोवेशन का माहौल और तकनीकी बुनियादी ढांचा 'विकसित भारत-2047' की नींव हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों तक भारत मुख्य रूप से उन टेक्नोलॉजी को अपनाता रहा जो कहीं और विकसित हुई थीं, और अक्सर विकसित देशों के कई साल बाद ही नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कदम रखता था।

हालांकि, उनके अनुसार, देश अब खुद को एक प्रमुख वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दशकों तक भारत मुख्य रूप से उन टेक्नोलॉजी को अपनाता रहा जो कहीं और विकसित हुई थीं। अक्सर अग्रणी देशों के कई साल बाद भारत नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कदम रखता था। आज वैश्विक स्तर पर नई टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी से हिस्सा ले रहा है और कई क्षेत्रों में, खुद इनोवेशन की भविष्य की दिशा तय करने में मदद कर रहा है।

डॉ. सिंह ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय नीति निर्माण के केंद्र में लाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी, इनोवेशन-आधारित उद्यमिता और नागरिक-केंद्रित वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

उन्होंने कहा कि इस नीतिगत दृष्टिकोण ने भारत को एक मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाया है जो एक साथ आर्थिक विकास, रणनीतिक क्षमता और सार्वजनिक सेवा वितरण का समर्थन करता है।

मंत्री ने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बड़ी प्रगति दर्ज की है।

मंत्री ने कहा, "इस दृष्टिकोण ने भारत को एक ऐसा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाया है जो एक साथ आर्थिक विकास, रणनीतिक क्षमता और सार्वजनिक सेवा वितरण का समर्थन करता है।"

अंतरिक्ष क्षेत्र पर, डॉ. सिंह ने कहा कि निजी भागीदारी के लिए इस क्षेत्र को खोलने के बाद भारत ने दुनिया के सबसे गतिशील अंतरिक्ष इकोसिस्टम में से एक विकसित किया है।

उन्होंने बताया कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या एक अंक से बढ़कर 400 से ज्‍यादा हो गई है, जबकि भारत की स्पेस इकोनॉमी, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 9 अरब डॉलर है, आने वाले वर्षों में काफी बढ़ने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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