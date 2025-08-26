परफॉर्मेंस से लेकर कैमरा तक, रियलमी पी4 सीरीज 20 हजार रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन बनकर उभरा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। 2025 में स्मार्टफोन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, उत्पाद ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा फीचर्स से भरपूर होते जा रहे हैं, साथ ही उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं।

आज खरीदार ज्यादा जानकारी रखते हैं और खरीदारी करने से पहले परफॉर्मेंस, डिजाइन और दीर्घकालिक मूल्य का ध्यानपूर्वक आकलन करते हैं। मिड-रेंज श्रेणी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है, जो किफायती दामों पर फ्लैगशिप जैसा अनुभव प्रदान करती है।

भारत में 15,000 से 20,000 रुपए की रेंज वाले मोबाइल सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। यह एक ऐसा सेगमेंट है जो महत्वाकांक्षा और किफायतीपन का संतुलन बनाता है और उन युवा उपयोगकर्ताओं को काफी आकर्षित करता है जो 20,000 रुपए से कम कीमत में ऐसा फोन चाहते हैं जो गेमिंग, फोटोग्राफी और स्ट्रीमिंग के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखे।

इस भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में, जहां हर ब्रांड ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, अब सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सल या बड़ी बैटरी देना ही काफी नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात बिना किसी समझौते के एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करना है, और इसी क्षेत्र में रियलमी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। रियलमी पी4 सीरीज़ के लॉन्च के साथ, ब्रांड ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे 20,000 रुपए से कम कीमत वाला सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन पावर, स्टाइल और इनोवेशन को एक ऐसे सहज तरीके से जोड़ सकता है जो सहज लगता है।

पी सीरीज, रियलमी के उन स्मार्टफोन बनाने के तरीके का केंद्र रही है जो आम तौर पर मिलने वाले ट्रेड-ऑफ को खत्म करते हैं। तीन पीढ़ियों में, इसने फीडबैक सुनकर और लगातार उम्मीदें बढ़ाकर उपयोगकर्ताओं का एक वफादार आधार बनाया है।

पी4 पीढ़ी के साथ, रियलमी ने दो डिवाइस लॉन्च करके 20,000 रुपए वाले फोन श्रेणी को नया रूप दिया है।

इस सीरीज के केंद्र में रियलमी पी4 प्रो है, जो रियलमी के मिड-रेंज सफर में अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी कदम है।

यह 20,000 रुपए से कम कीमत में डुअल-चिप परफॉर्मेंस, प्रो-ग्रेड एआई कैमरे और सिनेमैटिक एमोलेड डिस्प्ले को इस श्रेणी में लोकतांत्रिक बनाता है, जिससे यह एक संपूर्ण पैकेज चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मज़बूत दावेदार बन जाता है।

हाइपर विजन एआई चिप के साथ स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर द्वारा संचालित, पी4 प्रो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और एआई-संचालित एप्लिकेशन को सुचारू और स्थिर रूप से चलाने में सक्षम बनाता है।

हाइपर विजन एआई चिप में विशेष संवर्द्धन जैसे कि बेहतर रंगों और सहज फ्रेम ट्रांजिशन के लिए रीयल-टाइम डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, प्रदर्शन और पावर दक्षता को संतुलित करने वाला इंटेलिजेंट रिसोर्स आवंटन और लंबे समय तक उपयोग के दौरान डिवाइस को ठंडा रखने के लिए अनुकूली थर्मल प्रबंधन शामिल हैं।

अपनी मूल पावर को इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ जोड़कर, यह स्मार्टफोन मिड-रेंज प्राइस बैंड में एक फ्लैगशिप-ग्रेड अनुभव प्रदान करता है, और 20,000 रुपए से कम कीमत वाले शीर्ष 5जी फोन में अपनी जगह बना लेता है।

144Hz हाइपरग्लो एमोलेड डिस्प्ले, एचडीआर10+ सर्टिफिकेशन और 6500निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ इसका विज़ुअल अनुभव भी उतना ही आकर्षक है, जो घर के अंदर और बाहर जीवंत विज़ुअल सुनिश्चित करता है।

लिविंग नेचर डिजाइन के साथ, जिसमें ऑर्गेनिक टेक्सचर और प्रीमियम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, पी4 प्रो हाथ में पकड़ने पर अनोखा लगता है और 20,000 रुपए से कम कीमत वाले एक ऐसे मोबाइल के रूप में अपनी जगह बनाता है जो कहीं ज्याजा महंगे फ्लैगशिप फोनों जैसा शान रखता है।

7000एमएएच की टाइटन बैटरी, जो 7.68 मिमी की पतली बॉडी में समाई है, बैटरी परफॉर्मेंस इसे और मजबूत बनाती है, जिससे आठ घंटे से ज्यादा का हाई-रिफ्रेश गेमिंग या लंबी स्ट्रीमिंग मिलती है।

80वाट फ्लैश चार्ज के साथ, यह डिवाइस सिर्फ 25 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है, जिससे चार्जिंग की चिंता दूर होती है और 20,000 रुपए से कम कीमत वाले बजट फोनों के लिए एक नया मानक स्थापित होता है।

कैमरा सिस्टम रियलमी पी4 प्रो को और भी बेहतर बनाता है। आगे और पीछे दोनों तरफ़ डुअल 50एमपी एआई कैमरे, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ सोनी आईएमएक्स896 सेंसर द्वारा समर्थित, विस्तृत पोर्ट्रेट, शार्प लो-लाइट इमेज और स्थिर 4के वीडियो कैप्चर करते हैं।

यह डिवाइस 60एफपीएस पर 4के रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जिससे स्मूथ और ज्यादा सिनेमाई फुटेज मिलते हैं जो पेशेवर कंटेंट निर्माण और रोजमर्रा की वीडियोग्राफी, दोनों को बेहतर बनाता है।

50एमपी का फ्रंट कैमरा इसे व्लॉगर्स और क्रिएटर्स के लिए खास तौर पर आकर्षक बनाता है, जबकि एडिट जिनी जैसे एआई फीचर तुरंत, आवाज से नियंत्रित संपादन और समायोजन की सुविधा देते हैं, जिससे यह फोन उन लोगों के लिए सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक बन जाता है जो अपने डिवाइस को एक केंद्रीय रचनात्मक उपकरण और 20,000 रुपए से कम कीमत वाले एक बेहतरीन कैमरा फोन के रूप में देखते हैं।

19,999 रुपए की प्रभावी शुरुआती कीमत के साथ, रीयलमी पी4 प्रो फ्लैगशिप-स्तर का प्रदर्शन, इमर्सिव डिस्प्ले क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और संतुलित पैकेज में उन्नत इमेजिंग प्रदान करता है।

यह गेमर्स के लिए काफ़ी शक्तिशाली, डिजाइन के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए काफी स्टाइलिश, और छात्रों, पेशेवरों और क्रिएटर्स के लिए काफी बहुमुखी है जो 20,000 रुपए से कम कीमत में 2025 के सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन की तलाश में हैं।

प्रो के पूरक के रूप में रियलमी पी4 भी है, जो 15,000 रुपए से कम कीमत वाले मोबाइलों में बिना किसी समझौते के मूल्य के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है।

मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 प्रोसेसर और हाइपर विज़न एआई चिप द्वारा संचालित, पी4 उत्कृष्ट पावर दक्षता बनाए रखते हुए, रोजमर्रा की सुगम परफॉर्मेंस और सहज गेमिंग प्रदान करता है।

इसका 6.77-इंच 144 हर्ट्स हाइपरग्लो एमोलेड डिस्प्ले इमर्सिव विजुअल सुनिश्चित करता है, जबकि 80 वाट अल्ट्रा चार्ज के साथ 7000एमएएच टाइटन बैटरी इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए उतना ही विश्वसनीय बनाती है।

कैमरे की बात करें तो, 50एमपी मुख्य लेंस, 8एमपी अल्ट्रा-वाइड और 16एमपी सोनी सेंसर का सेल्फी कैमरा छात्रों, पेशेवरों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। 14,999 रुपए की प्रभावी कीमत पर, रियलमी पी4 20,000 रुपए से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ मोबाइलों में से एक बनकर उभरा है, जो इसे उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो थोड़े अधिक किफायती पैकेज में प्रो अनुभव का सार चाहते हैं।

रीयलमी पी4 और रीयलमी 4 प्रो मिलकर रीयममी पी4 सीरीज को 20,000 रुपए के फोन सेगमेंट में सबसे संपूर्ण पेशकशों में से एक बनाते हैं।

रीयलमी पी4 की बिक्री 25 अगस्त को शुरू हुई, जबकि रीयममी पीP4 प्रो 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा। दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, रीयलमीडॉटकॉम और देश भर के मुख्य स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

चाहे वह प्रो हो जो फ्लैगशिप स्तर का प्रदर्शन चाहते हैं या पी4, जो बिना किसी समझौते के मूल्य को प्राथमिकता देते हैं, यह सीरीज एक संतुलित, प्रीमियम और भविष्य के लिए तैयार अनुभव प्रदान करती है।

ऐसे बाजार में जहां मिड-रेंज डिवाइस बहुतायत में हैं, लेकिन अकसर एक या दो बेहतरीन फीचर्स से ही पहचाने जाते हैं, पी4 सीरीज हर महत्वपूर्ण तत्व को एक साथ लाने में कामयाब होती है, और 2025 में 20,000 रुपए से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन के रूप में अपनी स्थिति मजबूती से स्थापित करती है।

