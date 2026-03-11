पाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक तनाव और घरेलू ऊर्जा कमजोरियों का मिश्रण: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। पाक‍िस्‍तान में पेट्रोल की कीमतों में अचानक लगभग 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने गहरा संकट खड़ा कर द‍िया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। पूरे देश में लोगों का गुस्‍सा बढ़ा हुआ है। हालांकि, पाकिस्तान की सरकार इस बढ़ोतरी के लिए मिडिल ईस्ट में तनाव को जि‍म्मेदार ठहरा रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में सरकार ने इस वृद्धि को वैश्विक तेल की अस्थिरता और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण बताया है, लेकिन हालिया संकट पाकिस्तान की ऊर्जा प्रणाली में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर करता है।

मॉडर्न डिप्लोमेसी रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक कीमतों में दबाव के पीछे मुख्य कारण अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव है, जिससे होर्मुज की खाड़ी में अस्थिरता का डर बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा इसी पतले समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिससे यह जियोपॉलिटिकल रुकावटों के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वैश्विक कीमतों में छोटे बदलाव भी घरेलू ईंधन की कीमतों में तेजी से वृद्धि कर देते हैं।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार, पेट्रोलियम आयात देश के वार्षिक आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा है।

रिपोर्ट में कहा गया, “केवल बाहरी कारण पाकिस्तान में ईंधन संकट की गंभीरता को बार-बार नहीं पैदा कर सकते। मूल मुद्दा यह है कि देश अपनी ऊर्जा उद्योग को आधुनिक बनाने और ईंधन स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम नहीं रहा है।”

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अध्ययन बताते हैं कि पाकिस्तान अपने विशाल नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाओं के बावजूद विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर है।

हाल की पेट्रोल वृद्धि से महंगाई और बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईंधन की बढ़ती कीमतें परिवहन खर्च बढ़ाती हैं, जिससे भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो कम आय वाले परिवारों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं।

बार-बार होने वाले संकटों के बावजूद, नीतिगत प्रतिक्रियाएं अक्सर अल्पकालिक राहत उपायों जैसे सब्सिडी या अस्थायी मूल्य फ्रीज तक ही सीमित रही हैं, बजाय कि संरचनात्मक सुधारों के।

क्षेत्रीय ऊर्जा परियोजनाएं, जैसे प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, भू-राजनीतिक और नीतिगत चुनौतियों के कारण अभी तक रुकी हुई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि ऊर्जा विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति अपनानी चाहिए।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, घरेलू रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण और सौर और पवन जैसी नवीकरणीय स्रोतों में निवेश आयातित तेल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं।

--आईएएनएस

