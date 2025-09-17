विज्ञान

पोको ने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 के लिए 5जी स्मार्टफोन डील्स की लॉन्च

Sep 17, 2025, 01:12 AM

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। देश के सबसे तेजी से बढ़ते कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में से एक 'पोको इंडिया' ने मंगलवार को फ्लिपकार्ट की 'बिग बिलियन डेज सेल 2025' के तहत अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए मच-अवेटेड फेस्विट प्राइसिंग का एलान कर दिया है।

पोको 'फेस्टिव मैडनेस' कैंपेन के साथ ब्रांड बहुत कम कीमतों में फ्लैगशिप इनोवेशन पेश करने के लिए तैयार है, जिससे भारत में यह फेस्टिव सीजन खास कर तकनीक प्रेमियों के लिए खास बनने जा रहा है।

यह सेल 22 सितंबर को फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस के साथ शुरू होगी, जिसके बाद 23 सितंबर को सभी ग्राहकों के लिए इसे पेश किया जाएगा।

पोको की इस लिस्ट में पोको एम7 5जी, पोको एम7 प्लस 5जी, पोको एक्स7 प्रो 5जी और पोको एफ7 5जी जैसे फोन शामिल हैं।

पोको एम7 5जी की बात करें तो यह सेगमेंट का फास्टेस्ट 5जी फोन है, जिसमें 6जीबी टर्बो रैम के साथ 12 जीबी तक की रैम, पावरफुल स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट, 50एमपी सोनी कैमरा और एक बड़ी 6.88 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले इमर्सिव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के साथ मिलती है।

10,499 रुपए के लॉन्च प्राइस वाला यह फोन 17 प्रतिशत की छूट के साथ 8,699 रुपए में उपलब्ध होगा।

पोको एम7 प्लस 5जी, जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000एमएएच बैटरी, 18वॉट रिवर्स चार्जिंग, 6.9 इंच की फुलएचडी प्लस डिस्प्ले और 144हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला एक पावरहाउस है, अब नए 4जीबी रैम वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है।

12,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 15 प्रतिशत की छूट के साथ 10,999 रुपए में उपलब्ध होगा।

पोको एक्स7 प्रो 5जी सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल फोन है, जिसका अंतुतू

इस सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली फोन, जिसका एएनटीयूटीयू स्कोर 1.7 मिलियन से अधिक है, मीडियाटेक डाइमेंशन 8400 अल्ट्रा चिपसेट और 6550एमएएच सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है, जिसमें पावर यूजर्स के लिए 90वॉट फास्ट चार्जर भी है।

इस स्मार्टफोन की कीमत 27,999 रुपए है और इसे 29 प्रतिशत की छूट के साथ 19,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए डिजाइन किया गया, पोको एफ7 5जी भारत की सबसे बड़ी 7550एमएएच सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और अत्याधुनिक स्नैपड्रैगन 8एस जेनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप स्तर की पावर प्रदान करता है।

2.1 मिलियन से ज्यादा के एएनटीयूटीयू स्कोर के साथ, यह काम, मनोरंजन और अन्य सभी क्षेत्रों में सहज मल्टीटास्किंग, तेज ऐप लॉन्च और बेहद सहज प्रदर्शन प्रदान करता है, जो इसे उन उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श विकल्प बनाता है, जो अपने स्मार्टफोन से और अधिक की अपेक्षा रखते हैं। 31,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 9 प्रतिशत की छूट के साथ 28,999 रुपए में उपलब्ध होगा।

अन्य मॉडलों में पोको सी71 एयरटेल शामिल है, जो 6,499 रुपए की मूल कीमत से 14 प्रतिशत की छूट पर 5,599 रुपए में उपलब्ध होगा, पोको सी71 फोन 3 प्रतिशत की छूट पर 6,299 रुपए में (मूल कीमत 6,499 रुपए); पोको सी75 फोन 13 प्रतिशत की छूट के साथ 7,399 रुपए में उपलब्ध होगा, जिसकी मूल कीमत 8,499 रुपए है।

10,499 रुपए कीमत वाला पोको एम7 5जी एयरटेल 24 प्रतिशत की छूट के साथ 7,999 रुपए में उपलब्ध है, 14,999 रुपए वाला पोको एम7 प्रो 5जी 23 प्रतिशत छूट के साथ 11,499 रुपए और POCO एक्स 7 5जी 34 प्रतिशत की छूट के साथ 14,499 रुपए में उपलब्ध होगा, जिसकी मूल कीमत 21,999 रुपए है।

यूजर्स एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ 2,000 रुपए तक के बैंक ऑफर के साथ भारी छूट और अतिरिक्त बचत भी प्राप्त कर सकते हैं।

अनमैच्ड परफॉर्मेंस, कटिंग एज इनोवेशन और फेस्टिव-फर्स्ट प्राइसिंग के साथ पोको यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की युवा, तकनीक-प्रेमी पीढ़ी के पास इस बिग बिलियन डेज सेल का जश्न मनाने के और भी कारण हों।

इस घोषणा के साथ पोको भारत के युवा, तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं के बीच उत्साह बढ़ा रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि 2025 बिग बिलियन डेज सेल यादगार रहे।

--आईएएनएस

एसकेटी/

