पोको का फेस्टिव मैडनेस शुरू, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पर शानदार स्मार्टफोन डील्स उपलब्ध

Sep 23, 2025, 11:20 AM

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। देश के सबसे तेजी से बढ़ते कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में से एक पोको इंडिया ने मंगलवार को फेस्टिव कैंपेन 'पोको फेस्टिव मैडनेस' लॉन्च किया है, जिसके तहत फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान कंपनी के एक्स, एफ, एम और सी सीरीज के अत्याधुनिक स्मार्टफोन बेजोड़ कीमतों पर उपलब्ध हैं।

यह फेस्टिव सेल फ्लिपकार्ट पर रात 12 बजे से शुरू हो गई है।

शानदार कीमतों पर इनोवेशन के साथ फ्लैगशिप स्तर के पोको फोन, इस त्योहारी सीजन को भारत भर के तकनीकी उत्साही लोगों के लिए वाकई खास बनाने के लिए तैयार है।

उपभोक्ता पोको के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स पा सकते हैं।

पोको एम7 5जी : इस सेगमेंट का सबसे तेज 5जी स्मार्टफोन है, जिसमें 12 जीबी तक रैम (6 जीबी टर्बो रैम सहित), एक शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा और एक विशाल 6.88 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है जो एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है।

पोको एम7 5जी मूल रूप से 10,499 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब 19 प्रतिशत की आकर्षक छूट के साथ केवल 8,499 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 प्लस 5जी: इस सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000एमएएच की बैटरी, 18 वाट रिवर्स चार्जिंग, 144एचजेड तक के रिफ्रेश रेट के साथ 6.9 इंच का एफएचडी प्लस डिस्प्ले वाला एक पावरहाउस फोन है।

एम7 प्लस पिछले हफ्ते लॉन्च किए गए एक सीमित संस्करण 4जीवी वैरिएंट में भी उपलब्ध है, जो उपभोक्ताओं को इस सीरीज में प्रवेश का एक और किफायती विकल्प प्रदान करता है।

मूल रूप से 12,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 15 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत घटकर मात्र 10,999 रुपए रह गई है।

पोको एक्स7 प्रो 5जी: इस सेगमेंट की सबसे शक्तिशाली डिवाइस, जिसका एएनटीयूटीयू स्कोर 1.7 मिलियन से ज्यादा है, मीडियाटेक डाइमेंशन 8400 अल्ट्रा चिपसेट और 90 वाट फास्ट चार्जिंग वाली 6550 एमएएच की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी द्वारा संचालित है, जिसे पावर यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। मूल रूप से 27,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 29 प्रतिशत की भारी छूट के साथअब केवल 19,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एफ7 5जी: बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए डिजाइन किया गया, पोको एफ7 5जी भारत की सबसे बड़ी 7550एमएएच की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और अत्याधुनिक स्नैपड्रैगन 8एस जेनरेशन 4 प्रोसेसर से लैस है। 2.1 मिलियन से ज्यादा के एएनटीयूटीयू स्कोर के साथ, यह सहज मल्टीटास्किंग, बेहद सहज प्रदर्शन और तेज ऐप लॉन्च सुनिश्चित करता है।

31,999 रुपए में लॉन्च हुआ पोको एफ7 5जी 9 प्रतिशत की छूट के साथ अब केवल 28,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको और शाओमी इंडिया के मुख्य व्यवसाय अधिकारी, संदीप अरोड़ा ने कहा, "पोको में हम हमेशा सबसे किफायती दामों पर अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करने में विश्वास करते हैं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान अपने फेस्टिव कैंपेन, पोको फेस्टिव मैडनेस के लॉन्च के साथ, हम अपने हीरो स्मार्टफोन पर उपभोक्ताओं के लिए बेजोड़ डील्स लाने के लिए उत्साहित हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह त्योहारों के मौसम में और भी अधिक उत्साह जोड़ते हुए इनोवेशन को और ज्यादा सुलभ बनाने का हमारा तरीका है।"

पोको सी71 एयरटेल एडिशन: 6,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 14 प्रतिशत की छूट के साथ 5,599 रुपए में उपलब्ध है।

पोको सी71: 6,499 रुपए की कीमत वाला, अब 3 प्रतिशत की छूट के बाद 6,299 रुपए में उपलब्ध है।

पोको सी75: मूल कीमत 8,499 रुपए है, अब 13 प्रतिशत की छूट के साथ 7,399 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 5जी एयरटेल एडिशन: 10,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 26 प्रतिशत की भारी छूट के साथ केवल 7,799 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 5जी: 10,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 19 प्रतिशत की छूट के साथ 8,499 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 प्लस 5जी: 12,999 रुपए में लॉन्च हुआ था अब 15 प्रतिशत की छूट के साथ 10,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 प्रो 5जी: 14,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 23 प्रतिशत की छूट के साथ 11,499 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एक्स7 5जी: इसकी शुरुआती कीमत 21,999 रुपए थी, जो अब 34 प्रतिशत की भारी छूट के साथ 14,499 रुपए हो गई है।

पोको एक्स7 प्रो 5जी: इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपए थी, जो अब 29 प्रतिशत की छूट के साथ केवल 19,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एफ7 5जी: इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए थी, जो अब 9 प्रतिशत की छूट के साथ 28,999 रुपए में उपलब्ध है।

एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 2,000 रुपए तक के बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट ईएमआई के साथ भारी छूट और अतिरिक्त बचत करें।

--आईएएनएस

एबीएस/

