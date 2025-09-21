पोको 'फेस्टिव मैडनेस': बिग बिलियन डेज में 30,000 रुपए से कम कीमत में मिलेंगे बड़ी बैटरी वाले फोन

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। इस त्योहारी सीजन में पोको आपके लिए ऐसे स्मार्टफोन्स लेकर आया है जो पावर और परफॉर्मेंस का संगम हैं और बैटरी इनोवेशन और सहनशक्ति को नई परिभाषा देते हैं। आपकी नॉन-स्टॉप लाइफस्टाइल के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किए गए, ये डिवाइस अत्याधुनिक परफॉर्मेंस, लंबे समय तक चलने वाली पावर और बड़ी त्योहारी छूट का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

चाहे गेमिंग मैराथन हो, पूरे दिन स्ट्रीमिंग हो, या बिना रुके सोशल स्क्रॉलिंग हो, ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन सुनिश्चित करते हैं कि आपकी चार्जिंग या स्पीड कभी खत्म न हो - जिससे ये इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 30,000 रुपये से कम कीमत में सबसे बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं।

पोको एम7 5जी अपनी विशाल 5160एमएएच बैटरी के साथ सबसे अलग है, जो 33डब्ल्यू इन-बॉक्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं और यह डिवाइस को विश्वसनीय पावर सुनिश्चित करती है जो मध्यम उपयोग पर आसानी से 1.5 दिनों तक चलती है।

अपनी प्रभावशाली क्षमता के साथ, इसमें 12जीबी तक रैम (6जीबी टर्बो रैम सहित), शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा और एक बड़ा 6.88 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है - जो इसे इस सेगमेंट का सबसे तेज 5जी स्मार्टफोन बनाता है जो परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने, दोनों के लिए बनाया गया है।

पोको एम7 5जी को मूल रूप से 10,499 रुपए में लॉन्च किया गया था, अब 17 प्रतिशत की आकर्षक छूट के साथ केवल 8,499 रुपए में उपलब्ध होगा।

पोको एम7 प्लस 5जी एक पावरहाउस है, जिसमें 18 वाट रिवर्स चार्जिंग के साथ सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000एमएएच की बैटरी मिलती है जो आपको बिना किसी चिंता के कई दिनों डिवाइस चलाने की अनुमति देता। इसमें एक विशाल 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जो 144एचजेड तक के रिफ्रेश रेट के साथ एक सहज, इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है और अब यह ग्राहकों की भारी मांग के कारण नए 4जीबी रैम वैरिएंट में भी उपलब्ध है।

एम7 प्लस विश्वसनीय प्रदर्शन और बहुमुखी कैमरे भी प्रदान करता है, जो इसे पावर यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

मूल रूप से 12,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन 15 प्रतिशत की आकर्षक छूट पर उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत घटकर मात्र 10,999 रुपए रह जाती है।

पोको एक्स7 प्रो 5जी की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल 6550एमएएच सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जो फोन को पतला और हल्का रखते हुए पूरे दिन चलने के लिए डिजाइन की गई है। वास्तविक उपयोग में, यह आसानी से 9 घंटे तक का स्क्रीन टाइम प्रदान करती है, और 90वाट री फास्ट चार्जिंग के साथ, यह केवल 45 मिनट में 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।

इस पावरहाउस बैटरी के साथ मीडियाटेक डाइमेंशन 8400 अल्ट्रा चिपसेट भी है, जो एक्स7 प्रो को प्रभावशाली 1.7एम प्लस एएनटीयूटीयू स्कोर हासिल करने में मदद करता है, जो इसे हैवी-ड्यूटी यूजर्स के लिए इस सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन बनाता है।

मूल रूप से 27,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन अब 29 प्रतिशत की भारी छूट के साथ केवल 19,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एफ7 5जी बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए बनाया गया है। यह फोन फ्लैगशिप स्तर की पावर, भारत की सबसे बड़ी 7550एमएएच सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और अत्याधुनिक स्नैपड्रैगन 8एस जनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी विशाल बैटरी एक दिन में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। यहां तक कि भारी टेस्टिंग भी इसके चार्ज पर कोई खास असर नहीं डालती।

जब बैटरी चार्ज करने की बारी आती है, तो 90वाट की फास्ट चार्जिंग इसे लगभग 85 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। एएनटीयूटीयू स्कोर 2.1 मिलियन को पार कर जाने के साथ, एफ7 5जी बेजोड़ सहनशक्ति और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जो इसे और बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाता है।

31,999 रुपए में लॉन्च हुआ पोको एफ7 5जी अब 9 प्रतिशत की छूट के साथ केवल 28,999 रुपए में उपलब्ध है।

बेजोड़ सहनशक्ति, प्रदर्शन, अत्याधुनिक नवाचार और फेस्टिव-फर्स्ट कीमत के साथ पोको यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत के युवा और तकनीक-प्रेमी पीढ़ी के पास इस बिग बिलियन डेज सेल का जश्न मनाने के और भी कारण हों।

पोको भारत के युवा, तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं के बीच उत्साह बढ़ा रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि 2025 बिग बिलियन डेज सेल यादगार रहे।

फ्लिपकार्ट लिंक - https://www.flipkart.com/poco-bbd-intrigue-2025-at-store

पोको सी71 एयरटेल एडिशन: 6,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 14 प्रतिशत की छूट के साथ 5,599 रुपए में उपलब्ध है।

पोको सी71: 6,499 रुपए की कीमत वाला, अब 3 प्रतिशत की छूट के बाद 6,299 रुपए में उपलब्ध है।

पोको सी75: मूल कीमत 8,499 रुपए है, अब 13 प्रतिशत की छूट के साथ 7,399 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 5जी एयरटेल एडिशन: 10,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 26 प्रतिशत की भारी छूट के साथ केवल 7,799 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 5जी: 10,499 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 19 प्रतिशत की छूट के साथ 8,499 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 प्लस 5जी: 12,999 रुपए में लॉन्च हुआ था अब 15 प्रतिशत की छूट के साथ 10,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एम7 प्रो 5जी: 14,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 23 प्रतिशत की छूट के साथ 11,499 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एक्स7 5जी: इसकी शुरुआती कीमत 21,999 रुपए थी, जो अब 34 प्रतिशत की भारी छूट के साथ 14,499 रुपए हो गई है।

पोको एक्स7 प्रो 5G: इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपए थी, जो अब 29 प्रतिशत की छूट के साथ केवल 19,999 रुपए में उपलब्ध है।

पोको एफ7 5जी: इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपए थी, जो अब 9 प्रतिशत की छूट के साथ 28,999 रुपए में उपलब्ध है।

