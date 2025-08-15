पोको एफ-7 के लिए पहला ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पोको ने गुरुवार को हाल ही में लॉन्च हुए पोको एफ-7 के लिए पहला ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने की घोषणा की।

ओएस2.0.102.0 लेबल वाला यह अपडेट फोन के परफॉर्मेंस और यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो रियल फीडबैक पर आधारित है।

कंपनी ने कहा कि यह अपडेट उसकी “कम्युनिटी-फर्स्ट” फिलॉसफी को दर्शाता है, जहां सुधार सिर्फ लैब में ही नहीं, बल्कि सीधे यूजर्स से प्राप्त इनपुट के जरिए आकार लेते हैं।

कंपनी ने कहा, “कैमरा आउटपुट और सिस्टम स्थिरता में सार्थक सुधारों के साथ, पोको यह दोहराता है कि वह ऐसे डिवाइस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कम्युनिटी की राय और वास्तविक समय के उपयोग से आकार पाते हैं।”

लोगों की राय और आंतरिक परीक्षणों के आधार पर, यह अपडेट कैमरा क्वालिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी और थर्मल प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार लाता है।

कैमरा में अब यूजर्स को अधिक नेचुरल स्किन टोन, ज्यादा फेस डिटेलिंग और पोर्ट्रेट्स में बेहतर ब्राइटनेस का अनुभव होगा।

फोटो की शार्पनेस को बढ़ाया गया है, एचडीआर नियंत्रण को ओवरएक्सपोजर कम करने के लिए काम किया गया है, और आउटडोर रंग, खासकर हरे और लैंडस्केप, अब अधिक सटीक दिखाई देंगे।

सिस्टम को भी बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और इसमें जून का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच शामिल है।

ये सुधार पोको एफ-7 को रोजाना उपयोग के लिए अधिक खास बनाते हैं, जो पहले से ही स्नैपड्रैगन 8एस जेन 4 चिपसेट और भारत की सबसे बड़ी 7,550 एमएएच बैटरी से लैस है।

पोको ने पुष्टि की कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी पहले से ही ओटीए3 पर काम कर रही है, जो अगस्त के अंत तक आने की उम्मीद है और इसमें अतिरिक्त फीचर्स और सुधार शामिल होंगे।

--आईएएनएस

डीएससी/एबीएम