पोको अपने यूजर्स के लिए इस फेस्टिव सीजन में एम7 प्लस 5जी के नए 4जीबी लिमिटेड एडिशन वेरिएंट को ला रहा

Sep 14, 2025, 12:28 AM

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। देश के लीडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड में से एक पोको इंडिया ने शनिवार को पोको एम7 प्लस 5जी के 4जीबी लिमिटेड एडिशन वेरिएंट के लॉन्च की घोषणा की। कंपनी की ओर से यह वेरिएंट अफोर्डेबल और परफॉर्मेंस-ड्रिवन स्मार्टफोन को लेकर ग्राहकों की मजबूत मांग को देखते हुए लाया जा रहा है।

यह नया वेरिएंट पोको के फेस्टिव कैंपेन 'पोको फेस्टिव मैडनेस' के तहत लाया जाएगा, जिसमें 22 सितंबर से अर्ली एक्सेस और 23 सितंबर से पहली सेल विशेष रूप से फ्लिपकार्ट पर लाइव होगी।

यह कदम पोको की हाई-परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कंपनी की ओर से इस फोन को 6जीबी और 8जीबी वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पोको का यह फोन अपने सेगमेंट में पहले ही बेस्ट-सेलर बन चुका है। इस फोन को बेहतर परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और डिस्प्ले क्वालिटी के लिए पसंद किया जाता है।

4जीबी लिमिटेड एडिशन वेरिएंट की शुरुआत के साथ पोको अपने ग्राहकों को पावर और कीमत के बीच संतुलन बनाने वाले विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है।

पोको एम7 प्लस 5जी में 7000 एमएएच की मैसिव सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। इसे 1600 चार्ज साइकल के लिए डिजाइन किया गया है और यह चार साल बाद भी 80 प्रतिशत तक बैटरी क्षमता बनाए रखने में सक्षम है।

18वॉट रिवर्स चार्जिंग फीचर के साथ पोको का यह फोन एक पावर बैंक का भी काम करता है, जो यूजर के दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकता है।

फोन सेगमेंट की सबसे बड़ी डिस्प्ले, वाइब्रेंट एमोलेड पैनल और 144 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ बटरी स्मदू स्क्रॉलिंग का फील देता है। फोन में यूजर को इमर्सिव गेमिंग और बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। फोन स्नैपड्रैगन 6एस जेन 3 प्रोसेसर के साथ आता है, जो डिवाइस को मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर बनाता है।

पोको और शाओमी इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप सिंह अरोड़ा ने कहा, "पोको एम7 प्लस 5जी के नए 4जीबी लिमिटेड एडिशन वेरिएंट को हमारी कम्युनिटी से प्राप्त जबरदस्त मांग को देखते हुए लॉन्च किया जा रहा है। पोको में हमारा मिशन हाई-परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण करना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना है।"

उन्होंने आगे कहा, "अपनी मैसिव बैटरी, पावरफुल परफॉर्मेंस और इमर्सिव डिस्प्ले के साथ यह फोन अब पहले से कम कीमत पर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा।"

पोको एम7 प्लस 5जी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन, 4 वर्षों के सिक्योरिटी अपडेट्स और पानी से बचाने के लिए आईपी64 रेटिंग के साथ लाया गया है।

फोन प्रीमियम ग्रिड डिजाइन के साथ मैट फिनिश बॉडी के साथ आता है। फोन में 50एमपी एआई रियर कैमरा दिया गया है, जो किसी भी तरह की लाइटिंग कंडीशन में डिटेल्ड शॉट्स क्लिक कर सकता है।

