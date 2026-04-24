पहली तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 23.6 प्रतिशत घटा, अमेरिकी टैरिफ और बढ़ती लागत का असर

सोल, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की प्रमुख ऑटो कंपनी हुंडई मोटर ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी टैरिफ और कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते इस साल की पहली तिमाही (क्यू1) में उसका शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) 23.6 प्रतिशत घट गया।

कंपनी के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच उसका शुद्ध मुनाफा 2.58 ट्रिलियन वोन (लगभग 1.7 अरब डॉलर) रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 3.38 ट्रिलियन वोन था।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस दौरान कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 30.8 प्रतिशत घटकर 2.51 ट्रिलियन वोन रह गई, जबकि बिक्री (सेल्स) 3.4 प्रतिशत बढ़कर 45.93 ट्रिलियन वोन हो गई।

मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी का प्रदर्शन बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। विश्लेषकों ने औसतन 2.43 ट्रिलियन वोन के मुनाफे का अनुमान लगाया था।

कंपनी ने मुनाफे में गिरावट के लिए अमेरिकी ऑटो टैरिफ, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और बढ़ते निवेश को जिम्मेदार बताया। कंपनी ने कहा कि केवल टैरिफ से जुड़े खर्च ही इस तिमाही में 860 अरब वोन रहे।

वैश्विक स्तर पर कंपनी की कुल थोक बिक्री 2.5 प्रतिशत घटकर 9,76,219 यूनिट रही, जो बाजार में कमजोर मांग को दर्शाती है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि उसने अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखा।

कंपनी के अनुसार, हाई-वैल्यू वाहनों, खासकर हाइब्रिड कारों की मजबूत बिक्री और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के अच्छे प्रदर्शन ने कुल बिक्री में आई गिरावट को कुछ हद तक संतुलित किया।

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एचईवी) की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर 1,73,977 यूनिट रही, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री 58,788 यूनिट रही। कुल बिक्री में इको-फ्रेंडली वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो गई, जिसमें सिर्फ हाइब्रिड की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत रही, दोनों ही रिकॉर्ड स्तर हैं।

हुंडई मोटर ने बताया कि उसका वैश्विक बाजार हिस्सा बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल 4.6 प्रतिशत था। वहीं, अमेरिकी बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई।

आगे के लिए कंपनी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक जोखिम और बढ़ते व्यापार तनाव के कारण कारोबार का माहौल चुनौतीपूर्ण बना रह सकता है।

कंपनी ने कहा कि वह नए मॉडल लॉन्च करके, हाई-वैल्यू वाहनों की रेंज बढ़ाकर और इलेक्ट्रिफिकेशन (इलेक्ट्रिक वाहनों) पर फोकस बढ़ाकर ग्रोथ हासिल करने की योजना बना रही है।

साथ ही, कंपनी लागत नियंत्रण और बेहतर योजना बनाकर टैरिफ और अन्य बाहरी दबावों से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

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