पीएम सूर्य घर योजना ने 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना लक्ष्य का 24 फीसदी हासिल किया

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 23,96,497 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। यह टारगेट का लगभग 23.96 प्रतिशत है। सोमवार को संसद को यह जानकारी दी गई।

इस स्कीम का मकसद वित्त वर्ष 2026-27 तक रेजिडेंशियल सेक्टर के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है।

यह एक डिमांड पर आधारित स्कीम है, जिसमें देश के सभी रेजिडेंशियल कंज्यूमर जिनके पास लोकल डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, वे स्कीम के नेशनल पोर्टल पर अप्लाई करके स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह स्कीम अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और 3 दिसंबर तक, नेशनल पोर्टल पर कुल 53,54,099 एप्लीकेशन मिले हैं और देश भर में 23,96,497 घरों को कवर करते हुए 19,17,698 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं।

इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 35 लाख घरों को कवर करने का टारगेट रखा गया है और सरकार ने देश भर में इस स्कीम को तेजी से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर नेशनल पोर्टल के जरिए रेजिडेंशियल कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में सीधे सब्सिडी भेजने तक का ऑनलाइन प्रोसेस शामिल है। नेशनलाइज्ड बैंकों से रेपो-रेट प्लस 50 बीपीएस - 6 परसेंट सालाना की रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी वाला लोन, अभी 10 साल के लिए; और टेक्निकल फीजिबिलिटी की जरूरत को माफ करके और 10 किलो वाट तक ऑटो लोड बढ़ाने की शुरुआत करके एक आसान रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस।

मंत्री के अनुसार, नेट मीटरिंग एग्रीमेंट को नेशनल पोर्टल में एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया गया है और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान बनाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि काफी और क्वालिफाइड वेंडर्स मौजूद हों।

13 फरवरी, 2024 को शुरू हुई इस स्कीम का कुल खर्च 75,021 करोड़ रुपए है, जिसका मकसद एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम देना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी।

