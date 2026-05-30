पीएम सूर्य घर स्कीम: भारत में रूपटॉप सोलर से जुड़े 40 लाख घर

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। भारत में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत रूपटॉप सोलर से जुड़े घरों की संख्या 40 लाख हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से शुक्रवार को दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल न केवल देश के आम नागरिकों को बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाकर उन्हें 'आत्मनिर्भर' बना रही है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत सोलर पावर का सुपरहाउस बन चुका है और क्लीन एनर्जी में यह देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

इस उपलब्धि पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना से अब आपकी छत घर की ऊर्जा बना रही है।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कियास “परिवार सशक्त हो रहा है और जीवन आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 40 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ चुके हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह नया भारत न केवल बिजली बचा रहा है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की एक नई क्रांति भी लिख रहा है।”

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 (5 मार्च तक) में 14,585.29 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह राशि 7,822.92 करोड़ रुपए थी।

2024 में शुरू की गई पीएम मुफ्त बिजली योजना एक मांग-आधारित योजना है, जिसके तहत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय वितरण कंपनी का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने का लाभ उठा सकते हैं।

सरकार का अनुमान है कि एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन हो सकता है, जिससे सिस्टम के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में संभावित कमी आएगी।

2025 के अंत तक इस योजना को लागू करने वाले शीर्ष पांच राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान हैं।

--आईएएनएस

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