पीएम मोदी के "स्वदेशी खरीदो-स्वदेशी बेचो" अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सीएआईटी व्यापारी सम्मेलन आयोजित करेगी

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि उसने बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर देशव्यापी "स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा" शुरू करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 25 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन बुलाया है।

इस इवेंट में सभी राज्यों के बड़े ट्रेड लीडर्स एक मंच पर आएंगे।

सीएआईटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "इस सम्मेलन में जीएसटी सुधारों के लाभ और सरकार के व्यापार करने में आसानी के विजन के तहत आंतरिक और निर्यात व्यापार में तीव्र वृद्धि पर भी चर्चा होगी।"

सीएआईटी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के तेजी से विकसित हो रहे व्यापार परिदृश्य, व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों, भविष्य की रणनीति और संगठन को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी बेचो-स्वदेशी खरीदो के आह्वान को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए देशभर में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा निकाली जाएगी।

खंडेलवाल ने कहा, "ऐसा ही एक रथ, जो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से शुरू हुआ था, अब छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा है। 1 दिसंबर से दो और रथ यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव का दौरा शुरू करेंगी। सम्मेलन अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह की योजनाओं को अंतिम रूप देगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में व्यापारियों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए व्यापारियों के लिए ठोस सुरक्षा उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सम्मेलन में व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें डिजिटल कौशल, वित्तीय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और आधुनिक व्यापार प्रथाओं पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं, साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना भी शामिल है।

एजेंडे में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा के कार्यान्वयन, संचालन और निगरानी पर चर्चा भी शामिल है, जिससे अभियान को अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाया जा सके।

बयान में कहा गया कि इस सम्मेलन में पूरे भारत के 100 से अधिक प्रमुख व्यापारी भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया करेंगे।

