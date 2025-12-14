पीआईबी फैक्ट चेक: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल और एस-400 को लेकर पाकिस्तान के दावे की खुली पोल

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा का पर्दाफाश किया है। दरअसल, शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री दावा किया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल फाइटर जेट और एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था।

पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक, पाकिस्तान के कई प्रोपेगैंडा अकाउंट्स भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक (रिटायर्ड) का एक एडिट किया हुआ और एआई से बनाया गया वीडियो शेयर कर रहे हैं।

इस वीडियो में उन्हें पाकिस्तानी सेना की काबिलियत की तारीफ करते हुए और भारत के रक्षा उपकरण को कथित तौर पर नुकसान पहुंचने की बात मानते हुए दिखाया गया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने एक पोस्ट में पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जिस वीडियो की बात हो रही है, वह नकली है और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उसमें बदलाव किया गया है। पीआईबी ने साफ किया, “जनरल वेद प्रकाश मलिक (रिटायर्ड) ने ऐसी कोई बात नहीं कही है।”

सरकारी फैक्ट चेकिंग एजेंसी ने चेतावनी दी कि इस तरह का मनगढ़ंत कंटेंट जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और भारत की रक्षा तैयारियों और सैन्य क्षमताओं पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए फैलाया जा रहा है।

फर्जी वीडियो में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार और शस्त्र हैं। राफेल जेट और एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना भारत पर उसके सैन्य दबदबे का सबूत है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को अपने रक्षा उपकरण को अपग्रेड करने की जरूरत है।

पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए पीआईबी ने असली वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें जनरल मलिक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी देश ने एक-दूसरे की सीमा पार नहीं की, जो मॉडर्न युद्ध के विकास को दिखाता है।

जनरल मलिक ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक-दूसरे की सीमा को भी पार नहीं किया। तकनीक में बहुत तरक्की हुई है। अब हमारे पास स्टैंडऑफ हथियार हैं। इसलिए हम सीमा से दूर रहते हुए भी एक-दूसरे पर हमला कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत में हमारे पास बेहतर हथियार और उपकरण हैं।"

--आईएएनएस

केके/वीसी