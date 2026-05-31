पीआईबी फैक्ट चेक ने 'डाक सेवा गिफ्ट्स' के नाम पर चल रहे फर्जी ऑफर का किया पर्दाफाश, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर इन दिनों 'डाक सेवा गिफ्ट्स' के नाम से एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट लोगों को उपहार और इनाम दे रही है। हालांकि, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी करार दिया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर स्पष्ट किया कि इंडिया पोस्ट का किसी भी तरह के 'डाक सेवा गिफ्ट्स' ऑफर, रिवॉर्ड स्कीम या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। टीम ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे संदिग्ध लिंक या वेबसाइटों पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी, जैसे बैंक खाते का विवरण, ओटीपी या आधार नंबर किसी के साथ साझा न करें।

पीआईबी ने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार से जुड़ी कोई संदिग्ध लिंक, संदेश, फोटो या वीडियो प्राप्त होता है, तो वह उसकी जांच के लिए पीआईबी फैक्ट चेक को भेज सकता है।

इससे पहले भी सरकार ने लोगों को एक अन्य ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से सावधान किया था। यह फर्जी योजना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर चलाई जा रही थी। 'क्वांटम एआई' नाम की इस कथित निवेश प्लेटफॉर्म में 22,000 रुपए निवेश करने पर हर महीने 3 लाख रुपए कमाने का झूठा दावा किया जा रहा था।

पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया कि इस योजना का न तो भारत सरकार से कोई संबंध है और न ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे जुड़ी हैं। सरकार ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है।

फैक्ट चेक इकाई ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे निवेश प्लेटफॉर्म और लिंक्स से सावधान रहें, जो कम समय में भारी मुनाफे का लालच देते हैं। पीआईबी के अनुसार, इस तरह की योजनाओं का मकसद लोगों को धोखा देकर उनकी मेहनत की कमाई हड़पना होता है।

--आईएएनएस

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