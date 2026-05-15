ओपनएआई ने आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैटजीपीटी मोबाइल ऐप में लॉन्च किया 'कोडेक्स' फीचर

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआई ने अपने एआई कोडिंग सहायक 'कोडेक्स' को चैटजीपीटी मोबाइल ऐप में शामिल कर दिया है, जिससे डेवलपर्स अब अपने स्मार्टफोन से दूर से ही कोडिंग से जुड़े कामों की निगरानी, प्रबंधन और मंजूरी दे सकेंगे।

यह फीचर फिलहाल प्रीव्यू मोड में शुरू किया गया है और फ्री और गो समेत चैटजीपीटी के सभी प्लान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस इंटीग्रेशन के बाद यूजर्स अपने फोन को कोडेक्स चलाने वाली मशीनों जैसे लैपटॉप, मैक मिनी, डेवलपमेंट बॉक्स और मैनेज्ड रिमोट सिस्टम से कनेक्ट कर सकेंगे। इसके जरिए वे सीधे चैटजीपीटी ऐप पर प्रोजेक्ट से जुड़े लाइव अपडेट देख पाएंगे।

ओपनएआई के अनुसार, मोबाइल अनुभव के तहत यूजर्स आउटपुट की समीक्षा कर सकेंगे, कमांड को मंजूरी दे पाएंगे, एआई मॉडल बदल सकेंगे, नए कोडिंग टास्क शुरू कर सकेंगे और चल रहे काम की निगरानी कर सकेंगे, वह भी बिना डेस्कटॉप सिस्टम पर लौटे।

कंपनी ने कहा, "स्क्रीनशॉट, टर्मिनल आउटपुट, अंतर, परीक्षण परिणाम और मंजूरी जैसी रियल-टाइम अपडेट मोबाइल ऐप में सिंक होती रहेगी, जबकि फाइलें, लॉगिन जानकारी और अनुमति संबंधित डेटा कनेक्टेड मशीन पर ही सुरक्षित रहेगा।"

कंपनी ने यह भी बताया कि अब हर सप्ताह 40 लाख से अधिक लोग कोडेक्स का उपयोग कर रहे हैं।

ओपनएआई ने कहा कि रिमोट एसएसएच सपोर्ट और हुक्स अब सभी प्लान्स में सामान्य रूप से उपलब्ध हैं, जबकि एंटरप्राइज और बिजनेस यूजर्स के लिए प्रोग्रामेटिक एक्सेस टोकन भी शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, ओपेनएआई ने बताया कि स्वास्थ्य और एंटरप्राइज सेक्टर के लिए पात्र चैटजीपीटी एंटरप्राइज वर्कस्पेस में स्थानीय सिस्टम पर कोडेक्स के उपयोग के लिए एचआईपीएए-अनुपालन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही विंडोज सिस्टम पर चल रहे कोडेक्स को चैटजीपीटी मोबाइल ऐप से जोड़ने की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

--आईएएनएस

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