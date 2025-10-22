ओपनएआई की सफलता का ईनाम! सत्य नडेला को वित्त वर्ष 25 में मिला अब तक का सबसे अधिक वेतन

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 96.5 मिलियन डॉलर का वेतन मिला है, जो कि एक दशक पहले कंपनी के सीईओ बनने के बाद से अब तक का सबसे अधिक भुगतान है।

इससे पिछले वित्त वर्ष में नडेला को 79.1 मिलियन डॉलर का वेतन मिला था।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के वेतन में बढ़त की वजह, उनके नेतृत्व में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (एआई) में कंपनी द्वारा मजबूती से आगे बढ़ना है।

शेयरधारकों को लिखे एक नोट में, कंपनी के बोर्ड ने कहा कि नडेला और उनकी लीडरशीप टीम ने "पीढ़ीगत तकनीकी बदलाव" के दौरान माइक्रोसॉफ्ट को एआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

कंपनी की नियामक फाइलिंग से पता चलता है कि नडेला का लगभग 90 प्रतिशत वेतन माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों के रूप में आता है, इसके अलावा उनका मूल वेतन 2.5 मिलियन डॉलर है।

नडेला 2014 में स्टीव बाल्मर और सह-संस्थापक बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने थे।

कंपनी की फाइलिंग में नडेला के साथ अन्य शीर्ष अधिकारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी हूड को 29.5 मिलियन डॉलर मिले, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के कमर्शियल बिजनेस के जडसन अल्थॉफ को 28.2 मिलियन डॉलर का वेतन मिला है।

इस साल माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो इसके एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार में लगातार वृद्धि के कारण है, जो अमेजन वेब सर्विसेज जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

सीईओ बनने के बाद से, नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को एक क्लाउड-प्रमुख और एआई-संचालित कंपनी में बदल दिया है।

क्लाउड कंप्यूटिंग पर उनके शुरुआती दांव ने एज्योर को वैश्विक बाजार में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बनने में मदद की।

उन्होंने लिंक्डइन, गिटहब और गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड सहित प्रमुख अधिग्रहणों के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टफोलियो का विस्तार किया, जिससे सॉफ्टवेयर, पेशेवर नेटवर्किंग और मनोरंजन के क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति मजबूत हुई।

नडेला के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक ओपनएआई को सपोर्ट करना था, जब यह अभी भी एक छोटा स्टार्टअप था।

ओपनएआई में माइक्रोसॉफ्ट का शुरुआती 1 अरब डॉलर का निवेश एक और गहरी साझेदारी में बदल गया।

आज ओपनएआई द्वारा संचालित एआई सुविधाएं ऑफिस टूल्स से लेकर क्लाउड सेवाओं तक लगभग सभी माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों में एकीकृत हैं।

हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े नडेला ने 1988 में मैंगलोर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बाद में विस्कॉन्सिन-मिल्वौकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर की उपाधि प्राप्त की।

वह 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए और 2014 में सीईओ का पदभार संभालने से पहले कई विभागों का नेतृत्व कर चुके हैं।

