ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 88 प्रतिशत हुई : केंद्र

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग में तेज वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2025-26 में (अप्रैल-फरवरी तक) देश में कुल रिजर्व बुकिंग में डिजिटल की हिस्सेदारी 48.25 करोड़ और 88 प्रतिशत रही है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जबाव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की ओर बढ़ते रुझान ने यात्रियों के लिए रिजर्वेशन काउंटरों पर जाने की आवश्यकता को कम करके और यात्रा के समय और लागत को घटाकर टिकट प्राप्त करना आसान बना दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा भारतीय रेलवे की सबसे यात्री-हितैषी पहलों में से एक है और इसकी स्वीकार्यता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में लगभग 88 प्रतिशत आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट सुविधा प्रदान करने पर काफी खर्च करता है और टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव, अपग्रेड और विस्तार में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा बहुत मामूली सुविधा शुल्क लिया जाता है।"

ऑनलाइन सिस्टम भारतीय रेलवे की सबसे यात्री-हितैषी पहलों में से एक बन गई है, जिसके चलते अब अधिकांश टिकट डिजिटल रूप से बुक किए जा रहे हैं।

निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार ने धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

1 जुलाई, 2025 से तत्काल टिकट केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे।

इससे फर्जी खातों के इस्तेमाल को सीमित करने में मदद मिली है और असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है।

वैष्णव ने बताया, “2025 के दौरान 3.04 करोड़ उपयोगकर्ता खाते निष्क्रिय किए गए और 2.94 करोड़ उपयोगकर्ता खातों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया, जिन्हें पुनः सक्रिय करने का विकल्प दिया गया।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान 1,80,474 उपयोगकर्ता खाते पुनः सक्रिय किए गए हैं।”

आईआरसीटीसी ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपनी तकनीकी प्रणालियों को भी मजबूत किया है। इसकी एंटी-बॉट तकनीक लगभग 64 प्रतिशत खराब ट्रैफिक को ब्लॉक करने में सक्षम है, जिससे असली उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग अनुभव बेहतर हुआ है।

वैष्णव ने बताया, “28 फरवरी 2026 तक वर्ष 2025-26 में 13,023 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए हैं।”

--आईएएनएस

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