ओडिशा भारत के हाई-टेक भविष्य में एक अहम भूमिका निभाएगा : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारत के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम में ओडिशा की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने ओडिशा के भुवनेश्वर के इन्फो वैली में सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड के कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी फैसिलिटी के भूमि पूजन और ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर कहा कि राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल-इंजन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का प्रतीक बन रहा है। ओडिशा रेलवे, हाईवे, पोर्ट और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए लेकिन समारोह के दौरान उनका वीडियो मैसेज चलाया गया।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1 दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युक्चरिंग छह गुना बढ़ी है, जबकि एक्सपोर्ट आठ गुना बढ़ा है। आज, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ ओडिशा जल्द ही इस ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य बन जाएगा।"

उन्होंने ओडिशा को लेकर कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का फोकस हमेशा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ पर रहा है। इसी कड़ी में ओडिशा भारत के हाई-टेक भविष्य में एक अहम भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने राउरकेला और बरहामपुर कॉलेजों के छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा, "मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि ओडिशा के राउरकेला और बरहामपुर कॉलेजों के छात्रों ने सफलतापूर्वक चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए हैं। यह हम सभी के लिए गर्व और संतोष का पल है।"

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने एआई और सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले ही पूरे भारत में 298 यूनिवर्सिटीज को उनके छात्रों को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देने के लिए अपना समर्थन प्रदान कर चुकी है।

इस बीच, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "मैं पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ओडिशा को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मुख्य हब बनाने में उनके लगातार समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के मार्गदर्शन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की पहलों ने राज्य को वर्ल्ड-क्लास इन्वेस्टमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई-वैल्यू रोजगार के मौके आकर्षित करने में मदद की है।

