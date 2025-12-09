Nmdc Steel Performance : एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने इस वर्ष नवंबर में शानदार परिचालन प्रदर्शन करवाया दर्ज

नई दिल्ली: इस्‍पात मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के सबसे यंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) ने अपनी वैल्यू चेन में ऑपरेशनल माइलस्टोन के महत्वपूर्ण सेट के साथ नवंबर 2025 का समापन किया।

एनएसएल ने मजबूत प्रॉसेस स्टेबिलिटी, परिचालन उत्कृष्टता और बढ़ती कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक प्रदर्शन दर्ज करवाया।

नवंबर में रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम (आरएमएचएस) ने 21 नवंबर को दिन में सबसे अधिक यानी 616 वैगन की टिपलिंग के साथ रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल कीं। प्लांट ने 5,18,886 टन का अब तक का सबसे अधिक मंथली बेस मिक्स प्रोडक्शन भी हासिल किया।

सिंटर प्लांट में एनएसएल ने दिन और मासिक सिंटर उत्पादन रिकॉर्ड के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी, जो रेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के 105 प्रतिशत से अधिक पर परिचालन करते हुए इस वर्ष 30 नवंबर को एक दिन में 15,590 टन और माह में 4,14,271 टन तक पहुंच गया।

मंत्रालय के अनुसार, ब्लास्ट फर्नेस ने 28 नवंबरको 11,315 टन के रिकॉर्ड हॉट मेटल प्रोडक्शन के साथ शानदार एफिशिएंसी दर्ज करवाई, जो रेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का 119 प्रतिशत है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के 101 प्रतिशत को पार करते हुए 2,80,049 टन का मासिक उत्पादन किया।

विशेष रूप से एनएसएल ने बर्डन में केवल सिंटर और अयस्क का इस्तेमाल कर हॉट मेटल के 519 किलोग्राम प्रति टन की अपनी सबसे कम मासिक औसत ईंधन दर हासिल की, जो देश में सर्वोत्तम औसत में से है। साथ ही, हॉट मेटल की 164 किलोग्राम प्रति टन की उच्चतम मासिक औसत पीसीआई दर हासिल की।

एनएमडीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताव मुखर्जी ने कहा, "सभी यूनिट में लगातार रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हमारी टीम के समर्पण, अनुशासन और पक्के इरादे को दर्शाती हैं। भारत एक ग्लोबल स्टील पावरहाउस बनने की अपनी यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और एनएसएल टेक्नोलॉजी से संचालित दक्षता, बढ़ते प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ भारत की स्टील यात्रा की प्रगति में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।"

--आईएएनएस