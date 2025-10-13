नया समुद्री शैवाल आधारित टैबलेट 'मेंस्ट्रुअल कप को हेल्थ ट्रैकिंग उपकरण' में बदल देगा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। कनाडा के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए समुद्री शैवाल का उपयोग कर मौजूदा मेंस्ट्रुअल कप को एक सुरक्षित और आसान टूल के तौर पर विकसित किया है। दावा है कि ये टूल महिलाओं के हेल्थ को ट्रैक करेगा।

ओंटारियो स्थित मैकमास्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि नए मेंस्ट्रुअल (मासिक धर्म) कप का उपयोग संक्रमणों का पता लगाने, प्रजनन स्वास्थ्य की निगरानी करने और एंडोमेट्रियोसिस और यूटीआई जैसी स्थितियों को डिटेक्ट करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

एसीएस एप्लाइड मैटेरियल्स एंड इंटरफेसेस पत्रिका में प्रकाशित एक शोधपत्र में इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि यह हाइली अब्जॉरबेंट सीवीड (अत्यधिक सोखे जा सकने वाले समुद्री शैवाल) आधारित सामग्री से बनी फ्लश की जा सकने वाली गोली है।

आमतौर पर कप्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं की शिकायत होती है कि इसे बदलते वक्त मेंस्ट्रुअल ब्लड फैल जाता है और यही उन्हें उन मुश्किल दिनों में इसके प्रयोग से रोकता है। लेकिन इन्ही दिक्कतों को दूर करने की बात ये रिसर्च करता है। इसे मेंस्ट्रुअल कप हटाते समय खून के बहाव को फैलने देने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

विश्वविद्यालय की बायोमेडिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर जैनब हुसैनीदोस्त ने कहा, "इस प्रोजेक्ट ने मुझे यह समझने में मदद की कि मेंस्ट्रुअल केयर में इनोवेशन की कितनी आवश्यकता है।"

हुसैनीदोस्त ने आगे कहा, "मासिक धर्म देखभाल के बारे में बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है। इसका एक कारण समाज की संकीर्ण सोच है और दूसरा रुचि की कमी है, लेकिन कप में दुनिया भर की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है।"

सुविधा और सुरक्षा के अलावा, इस तकनीक में डिस्पोजेबल मासिक धर्म उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से कम करने और निम्न-आय वाले समुदायों में मासिक धर्म देखभाल तक पहुंच को बेहतर बनाने की क्षमता है।

प्रत्येक कप को कई वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक लागत प्रभावी और टिकाऊ समाधान प्रदान करता है जिनके पास टैम्पोन या पैड तक विश्वसनीय पहुंच नहीं हो सकती है।

हालांकि मासिक धर्म कप लंबे समय से उपलब्ध हैं, लेकिन उपयोगिता संबंधी चुनौतियों के कारण इनका उपयोग सीमित रहा है। ये नए कप भविष्य में स्वास्थ्य-निगरानी क्षमताओं के द्वार खोलते हुए इन चिंताओं का समाधान करते हैं।

टीम मासिक धर्म उत्पादों के भविष्य के संस्करणों की कल्पना करती है जो संक्रमण और रक्त जनित बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस होंगे। ये मासिक धर्म के रक्त का उपयोग जैविक जानकारी के एक समृद्ध स्रोत के रूप में करेंगे।

शोध का सह-नेतृत्व करने वाले मैकेनिकल और बायोइंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर तोहिद दीदार ने कहा, "यह पहनने योग्य तकनीक का एक नया रूप हो सकता है जो स्मार्टवॉच से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है।"

--आईएएनएस

केआर/