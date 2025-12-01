विज्ञान

नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 32 प्रतिशत का शानदार उछाल, 20 अरब से ज्यादा हुए लेन-देन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 01, 2025, 07:35 AM

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। नए महीने की शुरुआत के साथ नवंबर के यूपीआई आंकड़े भी जारी हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत का शानदार उछाल दर्ज किया गया। बीते महीने कुल 20.47 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए।

इसी के साथ, नवंबर में 26.32 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत के उछाल को दर्शाता है। इसके अलावा, बीते महीने एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट भी 682 मिलियन रहे और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 87,721 करोड़ रुपए रहे।

इससे पहले अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 20.70 अरब दर्ज की गई थी, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत की तेजी थी। इसी तरह, अक्टूबर में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि बढ़कर 27.28 लाख करोड़ रुपए हो गए थे।

एनपीसीआई की ओर से इमिडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार, नवंबर में आईएमपीएस के जरिए कुल 369 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए और ट्रांजैक्शन का कुल अमाउंट 6.15 लाख करोड़ रुपए रहा। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन अमाउंट में बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। आईएमपीएस के जरिए एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 12.30 मिलियन दर्ज किया गया और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 20,506 करोड़ रुपए रहा।

यूपीआई को एनपीसीआई की ओर से 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसने देश में लोगों के पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई यूजर के सभी बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल ऐप पर एक साथ लाता है। केवल एक टैप पर पैसे भेजने की यह सुविधा हर किसी को पसंद आती है। यूपीआई भारत को कैश और कार्ड-बेस्ड पेमेंट से अलग डिजिटल-फर्स्ट इकोनॉमी की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...