नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा, पहले दिन 23 विमान भरेंगे उड़ान

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) 25 दिसंबर (क्रिसमस डे) से अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा और पहले दिन करीब 23 विमान उड़ान भरेंगे। यह जानकारी मंगलवार को एयरपोर्ट की ओर से दी गई।

एयरपोर्ट की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले महीने में एनएमआईए 12 घंटे (सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे) तक सक्रिय रहेगा और करीब 23 शेड्यूल उड़ानों को प्रतिदिन संभालेगा।

इस अवधि के दौरान एयरपोर्ट अधिकतम 10 फ्लाइट मूवमेंट प्रतिघंटा संभालेगा।

पहले दिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत बेंगलुरु से आने वाली उड़ान इंडिगो 6ई460 से होगी, जो कि एनएमआईए पर सुबह 8 बजे उतरेगी। इसके बाद इंडिगो की 6ई882 उड़ान हैदराबाद के लिए सुबह 8:40 पर उड़ान भरेगी, जो कि इस एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान होगी।

एयरपोर्ट ने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के पहले महीने से ही इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को देश के 16 शहरों के कनेक्ट करेंगी।

फरवरी 2026 से एयरपोर्ट 24 घंटे ऑपरेट करना शुरू कर देगा और करीब 34 उड़ानें प्रतिदिन देखने को मिलेंगी।

एनएमआईए सभी पक्षों के साथ साझेदारी में ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) ट्रायल कर रहा है। इन पक्षों में सिक्योरिटी एजेंसी और एयरलाइन पार्टनर्स शामिल हैं।

एयरपोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की तैनाती 29 अक्टूबर, 2025 से हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को एनएमआईए का उद्घाटन किया गया था।

एनएमआईए, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड(सिडको) के बीच एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) है।

एनएमआईए में अदाणी ग्रुप की 74 प्रतिशत की बहुलांश हिस्सेदारी है, जबकि शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी सिडको के पास है।

--आईएएनएस

एबीएस/